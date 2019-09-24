Минкульт «пригрозил» иностранцам отдельными часами посещения музеев. Подобная мера рассматривается после того, как в ГМЗ «Царское село» образовался туристический коллапс — из-за наплыва китайских групп ожидание в очереди на вход составляет 4 часа.

Министерство поручило урегулировать ситуацию с туристическим потоком департаменту музеев и Государственному музею-заповеднику «Царское село» в Пушкине. «Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. У нас красный уровень опасности в Красном селе для российских туристов. Интерес к музею будет только расти, значит надо вводить регуляторы. Не должны наши граждане, которые приезжают со всей страны, мириться. Люди начинают воспринимать это как норму жизни», — заявила заместитель министра культуры Алла Манилова.

Так, подготовить предложения по регулированию потоков туристов необходимо совместно со специалистами туристической сферы. Система должна работать таким образом, чтобы россияне могли свободно посещать Екатерининский дворец. «Одна из ключевых проблем — введение регуляторов потоков туристов и обеспечение доступа граждан к нашим объектам культурного наследия, иначе мы одной рукой делаем нацпроект «Культура», а второй делаем все против», — добавила замминистра.