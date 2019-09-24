Минкульт пригрозил иностранцам отдельными часами посещения музеев из-за коллапса с китайскими туристами в Царском селе
Минкульт «пригрозил» иностранцам отдельными часами посещения музеев. Подобная мера рассматривается после того, как в ГМЗ «Царское село» образовался туристический коллапс — из-за наплыва китайских групп ожидание в очереди на вход составляет 4 часа.
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@irina.toporovskaia
Министерство поручило урегулировать ситуацию с туристическим потоком департаменту музеев и Государственному музею-заповеднику «Царское село» в Пушкине. «Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. У нас красный уровень опасности в Красном селе для российских туристов. Интерес к музею будет только расти, значит надо вводить регуляторы. Не должны наши граждане, которые приезжают со всей страны, мириться. Люди начинают воспринимать это как норму жизни», — заявила заместитель министра культуры Алла Манилова.
Так, подготовить предложения по регулированию потоков туристов необходимо совместно со специалистами туристической сферы. Система должна работать таким образом, чтобы россияне могли свободно посещать Екатерининский дворец. «Одна из ключевых проблем — введение регуляторов потоков туристов и обеспечение доступа граждан к нашим объектам культурного наследия, иначе мы одной рукой делаем нацпроект «Культура», а второй делаем все против», — добавила замминистра.
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Воскресные толпы в Эрмитаже и тишина в Павловске напомнили мне об этом августовском видео из Царского села. Большой зал и Янтарная комната, несомненно, уникальны, но стоять ради них в трёхчасовой очереди, а потом постоянно находиться в толпе... увольте.🥺 На сайте билет не купить, хотя администрация уверяет, что ровно в 12 ночи они поступают в продажу.✨✨🎫 Со мной чуда не произошло, как-то в июле я мониторила несколько ночей подряд. А если заказывать туристический ваучер, то для иностранца он стоит 2400 рублей. Не факт, что турфирма сможет его выкупить, точное время посещения выбрать нельзя, но самое прекрасное, что вконтакте в группе гидов этими ваучерами потом ещё и торгуют, но цена вопроса уже 3500 рублей.💰💰Именно поэтому в этом сезоне я была в Екатерининском дворце всего один раз, да и то в апреле. Может быть, в ноябре станет спокойнее, но это не точно.😑👑// Catherine’s palace in Tsarskoye selo is gorgeous, but crowds of people kill the whole effect. I’m not ready to stay in the line for 3-4 hours. Probably it will be quiet in November, but I’m not sure. #царскоесело #давайпоедемвцарскоесело #городпушкин #екатерининскийдворец #гидвпетербурге #гидпопетербургу #туристы #массовыйтуризм #барокко #russianlife #russiantourism #tsarskoeselo #tsarskoyeselo #touristicplaces #toomanypeople #spbguide #catherinepalace #catherinespalace
По мнению директора музея-заповедника «Царское село» Ольги Таратыновой, «единственный выход» — введение электронной системы продажи билетов по паспортам, которая будет запущена в следующем году. Благодаря ней посетители музея будут приезжать к определенному времени — и им не придется стоять в очереди.
Напомним, ранее писатель Татьяна Толстая высказалась о наплыве китайских туристов в Петербург. По ее мнению, туризм данного направления не несет прибыли для экономики России, «уличный трафик, и без того тяжелый, стал еще кошмарнее», а восхищение музеями Петербурга и вовсе наносит выставочными комплексам вред — особенно Толстую «ужасает порча эрмитажного паркета».
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