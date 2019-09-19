В Минтруда назвали условия для перехода России на четырехдневную рабочую неделю
В Министерстве труда назвали условия для перехода России на четырехдневную рабочую неделю. Так, зарплаты работников предприятий не должны сокращаться, а рабочие часы — увеличиваться.
Директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж согласился с переходом на четырехдневную рабочую неделю, однако отметил, что «идти по этому пути» нужно «очень аккуратно, с изучением всех мнений и всех нюансов». «Это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате […], чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей», — рассказал он.
Корж также сообщил о готовности некоторых регионов и отдельных предприятий участвовать в тестировании «четырехдневки» в первую очередь. Так, изучают возможность перехода предприятия энергетической отрасли — сейчас они «занимаются просчетом тарификации, количества численности сотрудников». «Это должно быть четко просчитано и вместе с регионом, и вместе с отраслью. И, возможно, что после такого детального изучения либо прибавится количество желающих в этом поучаствовать, либо мы найдем другие формы апробации этого проекта», — добавил Корж.
Положение, требующее особого контроля — издержки работодателей, которые не должны повышаться. По мнению директора департамента, первой отраслью, готовой к переходу на «четыредневку», может стать индустриальный сектор. «Есть разные сферы деятельности: с непрерывным циклом, с лимитированным рабочим днем. И на площадке Минтруда мы собираем экспертов из науки профильной, и коллег из отраслевых ведомств», — сказал он.
Напомним, 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал переход с «пятидневки» на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, к переменам ведет технологический прогресс и перестройка мировой экономики. Депутаты Государственной думы готовы приступить к разработке законопроекта о сокращении рабочей недели уже в сентябре.
Позже социологи провели опрос и выяснили отношение россиян к данной идее — положительно относятся к переходу на «четырехдневку» всего 29% респондентов. Отрицательной стороной сокращения рабочей недели прежде всего называют снижение заработной платы — в этом уверены 82% опрошенных.
Политологи предположили, что Петербург может стать первым городом России с четырехдневной рабочей неделей. В свою очередь в Министерстве труда России считают, что повсеместный переход на четырехдневную рабочую неделю в стране невозможен без тестового введения новых правил «на очень большом количестве предприятий».
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