В Минтруда назвали условия для перехода России на четырехдневную рабочую неделю

Директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж согласился с переходом на четырехдневную рабочую неделю, однако отметил, что «идти по этому пути» нужно «очень аккуратно, с изучением всех мнений и всех нюансов». «Это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате […], чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей», — рассказал он.

Корж также сообщил о готовности некоторых регионов и отдельных предприятий участвовать в тестировании «четырехдневки» в первую очередь. Так, изучают возможность перехода предприятия энергетической отрасли — сейчас они «занимаются просчетом тарификации, количества численности сотрудников». «Это должно быть четко просчитано и вместе с регионом, и вместе с отраслью. И, возможно, что после такого детального изучения либо прибавится количество желающих в этом поучаствовать, либо мы найдем другие формы апробации этого проекта», — добавил Корж.

Положение, требующее особого контроля — издержки работодателей, которые не должны повышаться. По мнению директора департамента, первой отраслью, готовой к переходу на «четыредневку», может стать индустриальный сектор. «Есть разные сферы деятельности: с непрерывным циклом, с лимитированным рабочим днем. И на площадке Минтруда мы собираем экспертов из науки профильной, и коллег из отраслевых ведомств», — сказал он.