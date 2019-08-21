Greenpeace запустили кампанию по оценке загрязнения пластиком берегов и пляжей Петербурга

Российское отделение Greenpeace запустило кампанию по оценке загрязнения пластиком берегов и пляжей страны. Заниматься этим будут пластиковотчеры, записаться в ряды которых может каждый — даже петербуржцы.

«Пластиквотчинг — наблюдение и изучение пластика на природных территориях. Мы придумали этот термин по аналогии с бердвотчингом, наблюдением за птицами. Только в нашем случае мы, конечно, за пластиком не только наблюдаем, но и собираем его», — рассказывает Ирина Скипор, медиакоординатор проекта «Ноль отходов» Greenpeace.

Проверки берегов и пляжей на наличие загрязнения будут проходить до 30 сентября. Для проведения пластиквотчинга необходимо выбрать стометровый участок территории, собрать весь находящийся на нем мусор, разобрать его по категориям, пересчитать и передать полученные данные в российское отделение Greenpeace. Организаторы акции сообщают, что вся процедура займет от 2 до 3 часов — в зависимости от количества участников и объема мусора на территории.

Для того, чтобы стать одним из наблюдателей, необходимо оставить заявку на сайте Greenpeace, после чего координаторы пришлют инструкцию, как организовать мероприятие по проверке берегов и пляжей на уровень загрязнения.

«Результаты пластиквотчинга помогут составить список основных пластиковых загрязнителей побережий. Часть из них Greenpeace предложит запретить или ограничить в России. Чем больше данных удастся собрать, тем весомее будут аргументы за создание такого закона», — добавляют борцы за экологию.

Напомним, ранее Greenpeace показал, как будет выглядеть планета в случае ухудшения экологической ситуации. Кампания приурочена к запуску петиции, которая требует остановить разработку новых нефтяных месторождений — если этого не произойдет, климат на Земле «катастрофически изменится». А еще Петербург вошел в тройку городов с самым загрязненным диоксидом азота воздухом — токсичным газом, который вызывает хронические заболевания дыхательных путей.