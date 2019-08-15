В Петербурге проходят вечеринки, на которых незнакомцы обнимают друг друга. Кто и зачем их организует

Каддл-пати – это вечеринки, на которых незнакомые люди обнимают и трогают друг друга без сексуального подтекста, длятся они около четырех часов. Уже год они проходят в Петербурге – сейчас желающих так много, что встречи проводятся дважды в неделю, каждую посещают от 20 до 30 человек. Организатор Ника Мистрюкова рассказала «Собака.ru» о том, зачем это нужно людям.

Почему нам всем не хватает телесного контакта Современный человек все дальше и дальше уходит от тела, все больше вещей можно делать, не выходя из дома – покупать что угодно, заказывать еду. Взаимодействие с окружающим миром минимизировано, между людьми есть большая дистанция. Но это не естественное состояние для человека, а следствие развития цивилизации. Телесный контакт – это то, что нам необходимо, во многом именно он делает нас людьми. Почему начала организовывать вечеринки Этот проект, по большому счету, появился, потому что я долго боялась людей. Он – осуществление моей мечты о большой дружной теплой компании, в которой можно быть собой. Я была замкнутым ребенком с проблемами в общении, в семье было не принято обниматься и прикасаться друг к другу. Моя мама так и не пришла ни на одну трогательную встречу – ей это неинтересно, несмотря на то, что она поддерживает мою деятельность. Для нее телесный контакт – серьезный вызов. Почти десять лет я работала фотографом, занималась портретной съемкой. Хорошая фотография – это когда ты очень внимательно наблюдаешь за человеком, идеальный кадр – это одна сотая секунды. Сейчас я понимаю, что мне было легко начать заниматься каддл-пати, именно потому что у меня был большой опыт чуткого наблюдения за людьми, к их состояниями и переменами настроения.

Как решила организовать каддл-пати Первые каддл-вечеринки появились в Америке в начале нулевых, идея собраться с незнакомцами ради объятий принадлежит Риду Михалко и Марсии Бексиньской. Сейчас такие встречи проходят по всему миру: в Германии, Австралии, Дании, Англии, Швеции и России. Полтора года назад я случайно попала на такую встречу в Москве. Я была в потерянном состоянии, у меня были непонятные отношения, искала, чем хочу заниматься, и вечеринка меня очень впечатлила. Мне понравилась атмосфера общей расслабленности и возможность понаблюдать за тем, как я взаимодействую с людьми. Я задалась вопросом, есть ли что-то подобное в Петербурге, ничего не нашла и месяца через четыре решилась организовать встречи сама. Как проходят встречи Во встрече обычно принимают участие 20-30 человек, сначала все садятся в круг, и я озвучиваю три главных правила: возможны любые виды прикосновений, кроме откровенно сексуальных; все взаимодействие происходит в одежде; нет значит нет. Тех, кто их не соблюдает, я прошу покинуть помещение. Каждый из пришедших должен представиться, рассказать о своих желаниях и ожиданиях и передать эстафету при помощи касания – так происходит первый тактильный контакт. «Хочу научиться отстаивать свои границы», «Мне сложно разрешать прикасаться к себе», «Не хватает тактильного общения с людьми» – запросы у всех разные. После знакомства я провожу упражнения: медитацию, озвучивание желаний, потом люди тренируются говорить «нет» в ответ на просьбы участников, далее нужно надеть повязку и доверить свое тело партнеру. Последнее – попробовать общаться с ним тактильно, без слов. Задания помогают преодолеть стеснение, узнать свои потребности и понять, с кем тебе комфортно взаимодействовать.

Встречи я веду одна, но в нашей команде есть психолог, с которым я регулярно консультируюсь. Например, спрашиваю у него, как работать с людьми, которые закрываются. Сейчас я знаю, что подходить к человеку и самой обнимать его нельзя – я не должна быть спасателем. Я говорю с участником о том, чего он боится, и таким образом помогаю ему самому сделать первый шаг, не мешая тем процессам, что происходят внутри него. На первой встрече, которая произошла в Петербурге год назад, я безумно волновалась и плохо понимала, что делаю – все было как в тумане. Сейчас вспоминаю и понимаю, что в тот день у участников все было хорошо – они обнимались, взаимодействовали, никто не переживал и не волновался. А мне казалось, что надо что-то делать, помогать, хотя помогать надо было мне – расслабиться и успокоиться. И все же ребятам понравилось, обратная связь была, поэтому я начала проводить события регулярно: сначала по 3-4 раза в месяц, а сейчас – два раза в неделю. Люди находят нас в основном «ВКонтакте», я пишу посты, рассказываю о том, как проходят вечеринки, почему это полезно и важно, а также работает сарафанное радио. Кто-то из участников, увидев, приходит сразу, а кто-то собирается несколько месяцев или год. Моя задача – постоянно поддерживать интерес, убирать страхи тех, кто пока не готов, рассказывать о том, какие эмоции они могут получить.

Как каддл-пати влияют на людей Те, кто ходит к нам постоянно, развиваются и меняются. Я вижу, что после встреч люди начинают по-другому общаться и прорабатывают свои сложности в коммуникации. Для этого важен именно телесный контакт, потому что через тело адаптация происходит быстрее. Мозг нас постоянно запутывает, и чтобы увидеть причины проблем, многим нужно долго работать с психологом. В этом смысле наши события – это первая ступень на пути к себе, на этом этапе можно понять, что вам сложно дается, а что доставляет удовольствие. Тело помогает это почувствовать. Мы редко оказываемся в таких ситуациях: двадцать незнакомцев, нет возможности от них сбежать, необходимо как-то контактировать. Все имеющиеся проблемы неизбежно всплывают, но прелесть в том, что в такой доверительной атмосфере ты легко обучаешься новым вещам. Это не школа, не университет, здесь нет соревнования, зато есть поддержка. Возможности колоссальные! Мой любимый момент вечеринки – финал, мы собираемся в кругу, обмениваемся впечатлениями, и я вижу, как ожили те, кто в начале был зажат и напуган. Было несколько девушек, которые на первой встрече не могли даже рассказать о себе, настолько были неуверенны. Постепенно, встреча за встречей, они оттаивали, начинали говорить, взаимодействовать, раскрываться. Еще важная история – люди учатся говорить, что им что-то не нравится, что они чего-то не хотят. Это важно не только в сфере телесного, но и в позиционировании себя.

Как формировалась программа Программа формировалась постепенно, сначала были только медитация и короткое упражнение на «нет». После возникала большая пауза страха, поэтому я вводила новые задания. Наблюдала и видела, что люди не могут рассказать о своих желаниях – так появилось упражнение на «хочу». Потом выяснилось, что этого недостаточно – нужно и почувствовать. Так появились упражнения на включение тактильности и чувствительности. Все рождалось из потребностей посетителей, их проблем и желаний. Недавно мы начали проводить тематические встречи: например, о стыде, страхе, поддержке, доверии, принятии. Ведь на самом деле мы приходим не только обниматься, но и говорить, получать поддержку и телесным контактом закреплять полученный позитивный опыт. В идеале после человек сможет переносить эти практики в свою личную жизнь. Также мы вместе смотрим кино, устраиваем девичники. Сестринство – это мощная сила, да и некоторым девушкам проще расслабиться без противоположного пола. Хотели провести и мальчишники, но мужчины почему-то в ответ на призыв отмолчались – видимо, испугались и пока не готовы.

Кого не пускают на каддл-пати Обнимательные встречи – это, наверное, не для всех. Некоторых людей я не пускаю, потому что понимаю, что им крышу снесет на фоне тактильного голода. Бывают очень зажатые люди, обычно это видно даже внешне – человек деревянный. Когда он расслабится, у него такой поток эмоций пойдет…Таких стараюсь отправлять на танцы, поскольку там есть дистанция, чтобы человек научился тому, что можно трогать, а что – нет. Есть стандартные вопросы, которые я сразу задаю, чтобы проверить человека на адекватность: зачем он идет, что у него в голове, какие запросы. Конечно, я всегда стараюсь найти что-то человеческое, не отсеивать сразу. Бывает так, что человек настолько зажатый и стеснительный, что не может поговорить даже онлайн, а потом приходит на встречу и оказывается замечательными. Часто такие проблемы возникают у программистов, они живут в своем мире цифр. Обычно они сами находят наши встречи, потому что понимают, что у них есть проблемы с телом и пытаются их решить. Это зачастую самые благодарные и самые адекватные участники. Как изменилась за время проведения каддл-пати На одной из встреч я разговаривала с парнем, и он сказал: «Я интроверт, мне сложно общаться с людьми». Я ответила: «Так я тоже», он очень удивился – и это, мне кажется, прекрасно иллюстрирует изменения во мне. Я не перестала быть интровертом, но теперь я спокойно взаимодействую с людьми, знаю свои границы и зону комфорта. Я стала гораздо больше удовольствия получать даже от простого контакта вроде прикосновений.