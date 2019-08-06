Статистика дня: 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое

Счетная палата Российской Федерации опубликовала первые итоги «Горячей линии» по вопросу экологии в стране. 73% россиян оценили состояние окружающей среды в своем регионе как критическое, еще 20% — как неудовлетворительное. Довольны только 1,6% процентов респондентов.

Опрос был запущен в конце июня. По итогам первого месяца в Счетную палату поступило почти 2,5 тысячи анкет. Главной экологической проблемой своего региона россияне назвали загрязнение атмосферного воздуха — так считают 18% опрошенных. 13,9% жителей страны к факторам, негативно влияющим на экологическую ситуацию, отнесли наличие свалок. 12,8% россиян также указывают на загрязнение водоемов.

В списке экологических проблем регионов также отсутствие раздельного сбора мусора (11%), близкое расположение мусорных полигонов в жилому сектору (9,7%), обезлесивание (8,9%), строительство новых объектов переработки и размещения отходов (7,1%), несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора (5,6%), деградация почв (5,3%) и состояние особо охраняемых природных территорий (5,1%).

«Большинство россиян уверены, что принимаемые в настоящее время меры не позволят решить экологические проблемы в их регионе — более 80%. Половина ранее обращалась по обозначенным проблемам в другие государственные органы, однако в 56% случаях, по утверждению людей, их заявления были проигнорированы. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с проблемами экологии», — говорят в Счетной палате. Также отмечается, что наибольшую активность в опросе показали жители Москвы, Челябинска и Архангельска.