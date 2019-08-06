Статистика дня: 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое
Счетная палата Российской Федерации опубликовала первые итоги «Горячей линии» по вопросу экологии в стране. 73% россиян оценили состояние окружающей среды в своем регионе как критическое, еще 20% — как неудовлетворительное. Довольны только 1,6% процентов респондентов.
Опрос был запущен в конце июня. По итогам первого месяца в Счетную палату поступило почти 2,5 тысячи анкет. Главной экологической проблемой своего региона россияне назвали загрязнение атмосферного воздуха — так считают 18% опрошенных. 13,9% жителей страны к факторам, негативно влияющим на экологическую ситуацию, отнесли наличие свалок. 12,8% россиян также указывают на загрязнение водоемов.
В списке экологических проблем регионов также отсутствие раздельного сбора мусора (11%), близкое расположение мусорных полигонов в жилому сектору (9,7%), обезлесивание (8,9%), строительство новых объектов переработки и размещения отходов (7,1%), несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора (5,6%), деградация почв (5,3%) и состояние особо охраняемых природных территорий (5,1%).
«Большинство россиян уверены, что принимаемые в настоящее время меры не позволят решить экологические проблемы в их регионе — более 80%. Половина ранее обращалась по обозначенным проблемам в другие государственные органы, однако в 56% случаях, по утверждению людей, их заявления были проигнорированы. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с проблемами экологии», — говорят в Счетной палате. Также отмечается, что наибольшую активность в опросе показали жители Москвы, Челябинска и Архангельска.
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Фото: Счетная палата РФ
Напомним, осенью 2018 года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов договорились о создании в регионе экотехнопарка «Шиес». Проект предусматривал строительство полигона по размещению отходов. Против его появления активно выступали не только архангелогородцы, но и петербуржцы — в апреле они вышли на Невский с плакатами «Поморье не помойка!» против свалок и за раздельный сбор мусора.
Полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%. По данным аналитиков, к 2024 году подобную участь ждет еще 15 регионов страны. Ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки.
Россия готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. А еще посмотрите на то, как петербургские рабочие спрятали мусор в блокадном памятнике оборонительного рубежа «Ижора» (и никогда за ними не повторяйте).
Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Художники петербургского объединения «Митьки» запускают движение «Митьковский экологический патруль». А еще мусорный полигон «Новоселки» в петербургском Левашово рекультивируют на 70% к 2020 году, а в микрорайоне Полюстрово началась ликвидация мусорной свалки — отходы накапливались там с начала 1990-х годов.
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