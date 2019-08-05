Знакомьтесь, Ольга Мнишко – благодаря создательнице «Велосипедизации Петербурга» и фестиваля «Живые улицы» преобразится набережная Карповки

Городская активистка, основатель и идеолог проектов «Велосипедизация» и «Право на воду», фестивалей «Живые улицы», «Твой двор» и «Твоя вода» объединила горожан и чиновников ради благоустройства набережной Карповки, которая преобразится уже этим летом.

Над проектом реконструкции набережной и ее превращения в частично пешеходную твоя группа «Друзья Карповки» работала два года — и в итоге город выделил на благоустройство 62 миллиона рублей. Как вам это удалось? Осенью 2017 года мы решили провести исследование, чтобы показать: именно набережная Карповки может стать центром жизни Петроградской стороны. С этой идеей мы пришли в районную администрацию, где нас поддержали. Мы к тому моменту были знакомы с чиновниками, они нам доверяли, потому что видели: наши мероприятия «Твой двор», «Твоя вода» проходят без проблем и нравятся жителям, а мы адекватные и думаем об общем благе. Наверное, в этом заключается наш главный секрет успеха — мы постепенно выстраивали отношения, наводили мостики между горожанами и администрацией.

И что ваша команда для этого предприняла? Мы проанализировали актуальное состояние и потенциал развития территории, разговаривали с жителями, делали интервью с владельцами разного рода бизнесов вокруг Карповки, провели онлайн-опрос тысячи человек, стояли со стендом у станции метро «Петроградская», чтобы как можно больше людей могли увидеть план и внести в него свои изменения. Подобного в Петербурге не происходило никогда — горожане активно участвовали на всех этапах проектирования благоустройства. А в итоге мы сформулировали свои предложения по концепции развития набережной. Трудились над ними архитекторы, дизайнеры, социологи, географы, специалисты по транспорту, активные горожане и студенты межвузовской лаборатории StudUrbanLab — благодаря этой программе все и стало возможно. Она проводилась на грант, а Карповку мы предложили в качестве кейса — чтобы учащиеся работали не над чем-то абстрактным, а над реальной задачей. Прямо во время исследования мы показывали промежуточные результаты администрации Петроградского района, которая сразу давала нам фидбэк. Мы старались не быть в отрыве от реальности и людей, которые будут наш проект реализовывать, редактировали и подгоняли его.

Проект набережной Карповки

Твой путь в урбанистику начался ведь с проекта «Велосипедизация Петербурга»? Да, история с «Велосипедизацией» стартовала в 2012 году: я училась в Политехническом университете, у меня был тяжеленный белый круизер, на котором я ездила не очень часто, но однажды приняла участие в «Велоночи», и меня это очень вдохновило: пять тысяч велосипедистов ночью рассматривали архитектуру Петроградской стороны, а закончилось все на рассвете пикником и концертом. Тогда же Юля Кулешова, создательница сети благотворительных магазинов «Спасибо!», проводила семинар про то, как сделать свой социальный проект. Там мы все придумывали кейсы, и я решила развивать идею о велосипедизации города. Такую же тему выбрал дизайнер Женя Софронов, с которым мы объединились, стали победителями программы и продолжили работать после нее. Первым нашим мероприятием был кинофестиваль, на котором мы показывали зарубежные короткометражки на тему велосипедизации — сами их перевели и накладывали субтитры. После просмотра к нам подошла активист Даша Табачникова и сказала, что хотела бы нам помогать, — так сложилась команда «Велосипедизации Петербурга», в которой мы друг друга дополняли, поэтому проект идеально работал. Он просуществовал пять лет — за это время мы добились того, что чиновники перестали смеяться, услышав слово «велосипед». Ведь сначала в Комитете по транспорту нам говорили: «Так чего вы к нам пришли? Вам в Комитет по спорту». Общественное мнение тоже поменялось — велосипедист в глазах горожан перестал быть маргиналом. В Петербурге появилась стратегия развития велосипедизации до 2030 года и чиновники, которые занимаются этой темой, а Даша Табачникова вообще стала советником тогдашнего вице-губернатора. Мы забрасывали власти обращениями, разрабатывали для них конструктивные предложения, приходили на совещания, два года добивались легализации нахождения велосипедистов на полосах общественного транспорта, пока нет системы велодорожек. Мы первыми в России начали проводить акцию «На работу на велосипеде», активно вели блог, снимали видео-инструкции по безопасной езде, делали конференции.

Моя задача – быть связующим звеном, все, что я делаю, направлено на то, чтобы маленькими шажочками выстроить взаимодействие между властью и городом

После «Велосипедизации» ты сделала три крупных фестиваля «Живые улицы». В чем была их суть? Этот проект я запустила в 2015 году ради развития общественных пространств и перераспределения их в пользу пешеходов — предложение было в том, чтобы закрыть на один день какую-то улицу от машин и там, где обычно лишь парковка и проезжая часть, провести мероприятие. У нас были наполеоновские планы, но ГИБДД разрешила перекрыть только площадь Островского. Компания «Русские газоны» бесплатно выделила живого газона на полмиллиона, мы застелили им территорию перед Александринским театром — на нем валялись люди, слушали музыку, свои зоны сделали многие городские НКО. Мы построили амфитеатр из палет, расставили мебель и посадили растения. Событие получилось душевным, правда, если бы я знала, какие круги ада нужно пройти ради согласования, а еще что я уйду в минус на 140 000 рублей, я бы во все это не ввязалась. Но мне всегда становится скучно, и я начинаю думать о том, что могу сделать нового и полезного для города и для себя. Как я могу выйти за рамки, оказаться там, где никогда не была, показать, что может быть по-другому. Мне нравится быть первопроходцем, но в масштабе не мира, а города, потому что я понимаю, как он устроен и как я могу быть полезна. «Живые улицы» стали прорывом – в первую очередь для меня самой, хотя после них я расхотела делать огромные мероприятия. Я подружилась с администрацией Петроградского района и в нем стала делать фестивали «Твоя вода» и «Твой двор» – в них сами жители становятся соорганизаторами, делая каждый свою площадку, то есть никто не является просто потребителем.

В чем ты видишь свою задачу как активистки? Мне кажется важным, чтобы администрация приходила к жителям не с готовым планом, а создавала его вместе с ними. Необходимо прививать культуру диалога, я столкнулась с тем, что не только чиновники не умеют разговаривать с людьми, но и люди не умеют разговаривать с чиновниками. Уже три года я модератор программы «Твой бюджет», и там вижу это постоянно: люди орут, ведут себя по-хамски. Моя задача там – быть связующим звеном, все, что я делаю, направлено на то, чтобы маленькими шажочками выстроить взаимодействие между властью и городом. Сейчас они воспринимают друг друга как враги, но только если мы начнем относиться ко всем уважительно, видеть в первую очередь людей, то сможем эту забюрократизированную, кривую систему поменять.

«Друзья Карповки» , а после этого вместе с координатором «Красивого Петербурга» Валентиной Соловьевой написала подкрепленное исследованием обращение к врио губернатора с просьбой вернуть его в город на постоянной основе. С благотворительным фондом «Добрый город Петербург» она проведет летнюю школу в Красносельском районе, где объяснит, как может менять город обычный неравнодушный горожанин. 12 июня Ольга с активистами группы запустила бесплатный однодневный речной транспорт , а после этого вместе с координаторомнаписала подкрепленное исследованием обращение к врио губернатора с просьбой вернуть его в город на постоянной основе. С благотворительным фондомона проведет летнюю школу в Красносельском районе, где объяснит, как может менять город обычный неравнодушный горожанин.