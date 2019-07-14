На что тратят деньги люди в России?

Продукты питания ― самая большая статья расходов россиян, на нее тратится больше трети бюджета: во втором квартале 2019 года доля расходов на еду увеличилась и составила 38,9% ― об этом пишет РБК со ссылкой на ежеквартальный опрос Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

На втором месте идут коммунальные платежи (15,2%), затем одежда (10%) и здравоохранение (7,1%).

Продовольственная инфляция опережает рост реальных доходов граждан. По данным Росстата, в первом полугодии продукты питания подорожали на 5,9%, а реальные доходы за первый квартал сократились на 2,3%. Рост доли расходов на продукты свидетельствует об обеднении населения, пояснила «РБК» экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, чем выше доля расходов на еду, тем ниже доля среднего класса в экономике. Эксперты утверждают, что ситуация не изменится, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

Кроме того, между благосостоянием государства и долей семейных расходов на продукты питания есть обратная связь: «Как правило, чем меньше у граждан расходов на еду, тем выше уровень жизни семей».