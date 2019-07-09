2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Такое решение было принято в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне — в течение месяца правительству необходимо разработать и утвердить план основных мероприятий на грядущий год.

Приказ о проведении в России Года памяти и славы 8 июля подписал президент РФ Владимир Путин — тематика грядущего года обусловлена «сохранением исторической памяти и ознаменованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». За организацию мероприятий, план которых должен быть разработан и утвержден до 8 августа, будет отвечать Российский организационный комитет «Победа». Кроме того, региональным властям также рекомендовано проводить тематические мероприятия в подконтрольных им субъектах.

Напомним, 2019 год проходит в России под эгидой Года театра. Так, в этом году Петербург украшают более 900 соответствующих тематике цветочных клумб. Также в городе проходит Международная театральная олимпиада — в программе масштабного фестиваля уличных театров представят более 30 постановок из 15 стран, проведут различные мастер-классы и лекции от ведущих театральных деятелей.

А еще Петербург стал одним из лучших театральных городов страны — жители и гости города предпочитают ходить в Мариинский театр, Александринский театр, Михайловский театр, Малый драматический театр, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (БДТ), Театр Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке, Театр Музкомедии, Балтийский дом, Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке и другие.