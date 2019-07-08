В Госдуме предлагают запретить поставку вин и минеральной воды из Грузии

В понедельник, 8 июля, Совет Госдумы поднимет вопрос о запрете на импорт вина и воды из Грузии, ограничения также могут коснутся перечислений денежных средств в страну - об этом заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Мы сегодня на Совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузию", — заявил Неверов. Он также отметил, что в Грузии по-прежнему присутствуют русофобские настроения, и граждане России не могут чувствовать себя в безопасности в этой стране.

Ранее на фоне массовых протестов и антироссийских акций в Тбилиси президент Владимир Путин подписал указ о временном запрете для авиакомпаний на перелеты в Грузию. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня, 8 июля.

Напомним, что грузинская звезда джаза Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне русско-грузинских конфликтов, после чего ее альбомы удалили из российского iTunes, Google Play Music и «Яндекс.Музыки».