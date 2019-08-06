Александр Белькович: «Для меня важно войти в помещение так, чтобы все обратили на меня внимание»

Харизматичный шеф-повар и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» стал телеведущим и тут же получил номинацию на ТЭФИ за свое шоу «ПроСТО кухня» на канале СТС: Белькович в фирменном стиле #ЖараОгонь учит, как готовить блюда ресторанного уровня, имея всего сто рублей в кармане.

Тренч Heron Preston, рубашка Acne Studios, сумка Balenciaga, панама МСМ, шлепанцы Suicoke, очки Tom Ford (все — ДЛТ), ветровка и шорты Paul & Shark, носки Calzedonia

Я человек-зажигалка. Для меня важно войти в помещение так, чтобы все обратили на меня внимание. И начинать работу, не поболтав с кем-то полчаса, не могу. Мы снимали одну из программ на медовом заводе в Башкирии, так я поговорил с тридцатью сотрудницами. В шоу мы рассказываем об интересной еде из понятных продуктов. Например, я жарю курицу с аджикой, делаю жидкое картофельное пюре, добавляю немного сыра и запекаю все это. Получается крутое блюдо во французском стиле. Зрители понимают, что те же курица и картошка есть на каждом углу, а значит, так же вкусно готовить можно все время. На самом деле за кажущейся простотой рецептов стоит огромная работа. В команде шоу трудятся больше тридцати человек, рецепты для одной программы мы обмозговываем в скайпе по четыре часа. Два человека строго следят за денежной составляющей, они мониторят стоимость продуктов по всей России. Сто рублей за порцию — это необязательно: бывают тарелки за тринадцать или пятнадцать рублей, например чак-чак или жареная сельдь с помидорами. Цены — это важно. Вы не представляете, что началось, когда зрителям показалось, что наша паэлья с морепродуктами не укладывается в сотню! Письмам не было конца.



«Я повар, я хочу и буду восхвалять любую еду»



Вообще, отзывы приходят постоянно, мы их тщательно анализируем и учитываем при работе над шоу. Продукты, использованные в рецепте, должны быть в любом уголке России, где есть рынок или супермаркет. Какие-то ингредиенты можно, грубо говоря, вырастить на подоконнике, например базилик. Одним наша программа помогает экономить, другим — разнообразить домашнее меню, а для третьих она просто источник позитива по утрам. Я стараюсь наполнять кадр энергией: могу затеять диалог с помидором, накормить с ложки оператора. Я никогда не скажу, что какое-нибудь фуа-гра — дрянь, мол, то ли дело картошка! Это великий французский деликатес, и, если будет уместно, расскажу о нем в программе. Я повар, я хочу и буду восхвалять любую еду. Именно потому что я знаю о ней все, зрители мне доверяют. Один раз я прилетел из Китая и рассказал в шоу, что впервые попробовал там медузу. Такие истории отлично заходят.

Александр в Военной галерее 1812 года

Пятый, текущий сезон «ПроСТО кухни» для нас особенный: мы ездим со съемками по всей стране. У нас и раньше была выездная рубрика, мы приходили в квартиры к реальным людям и решали их бытовые проблемы, связанные с кухней. Например, одна девушка написала нам, что покупает свежий хлеб в классной булочной рядом с домом, а черствый выбрасывает. Мы приехали и показали, куда деть старые буханки. Можно не только делать сухари, но и вымочить хлеб в сливках и приготовить карамельную запеканку — всего две минуты, и отличный домашний пирог у вас на столе. Рассказываем обо всем: как рационально обустроить кухню, не выкидывать лишнего. Наша главная цель — быть полезными. С этой рубрикой мы попали в точку, рейтинги были чуть ли не самыми большими на канале. Но в какой-то момент стало ясно, что формат надо немного менять. Мы стали кататься по регионам — пока побывали в Уфе, Омске, Перми, Казани, Ростове-на-Дону. К нам обращаются целые организации, и мы решаем проблемы сотен людей. Скажем, в Казани были в институте, в котором готовят менеджеров. Студенты пожаловались, что за перерыв столовая не успевает всех накормить. Я научил поварих делать смузи, которые можно быстро разлить. Берете кефир, мед, банан и зеленую гречку, заливаете водой, сливаете воду, а потом взбиваете все это в блендере. И вкусно, и полезно.

«Неподдельный интерес к людям всегда работает»

В одном из городов были в детском саду. Сотрудники пищеблока сетовали, что дети хотят пиццу, а сделать ее из разрешенных в детском рационе продуктов невозможно. Я показал, как замесить творожное тесто и приготовить пиццу из него. Постучались из МЧС, у них мало времени между вызовами, не успевают поесть. Им я сделал отбивные из свинины — отрезаешь слайс от шеи, отбиваешь молотком, жаришь, добавляешь хрен с яблоком, на гарнир кускус. Ели с удовольствием, удивлялись, что приготовить еду на целую бригаду можно за пятнадцать минут. Мне дико нравится общаться с реальными людьми, но не потому, что я вроде как спускаюсь с небес на землю, нет. У меня куча работы: сеть бургерных Ketch Up, ресторан в Лондоне в партнерстве с Геннадием Миргородским, «Белка» в Петербурге — я и шеф-повар, и бизнесмен. А встречи с людьми позволяют отвлечься. Быть открытым — это кайф! А еще обожаю, когда просят сфотографироваться. Кто-то прячет лицо, а я, наоборот, ищу глазами кого-то, кто хочет сфоткаться со мной, но стесняется. Неподдельный интерес к людям всегда работает: получаются крутые истории, которые смотрит вся страна. Что бы ни говорили, телезрители чувствуют искренность. Я сам простой парень из Северодвинска и далеко от этого не ушел. Да, добился успеха, но не так, чтобы полностью отрезать себя от обычной жизни. Недавно мы с семьей отдыхали в шикарном отеле в Дубае, и я не могу сказать, что в такой роскошной обстановке чувствую себя лучше, чем на съемках где-нибудь в селе. Надеюсь, эта простота никуда не денется. Я позитивно мыслю и надеюсь, ничто не заставит меня стать циником.

МЕСТО СЪЕМКИ Зал Снейдерса, Эрмитаж В Зале искусства Фландрии XVII века в Новом Эрмитаже изначально были размещены картины русской школы, в частности «Последний день Помпеи» Карла Брюллова.

После передачи этих работ в Русский музей здесь представлены знаменитые «Рыбные лавки» Франса Снейдерса и полотна других фламандских живописцев.