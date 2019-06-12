Сценарист «Чернобыля» Крейг Мазин призвал туристов прилично себя вести во время поездок в Припять
Завершающая серия американского мини-сериала «Чернобыль» от телеканала HBO вышла 4 июля, однако страсти не утихли до сих пор. Впечатлившись историей о самой страшной аварии за все время существования атомной энергетики, люди со всех уголков планеты начали съезжаться в «зону отчуждения». В связи с этим сценарист «Чернобыля» Крейг Мазин призвал туристов к приличию во время поездок.
Крейг Мазин напомнил своим подписчикам в Twitter о том, что «Чернобыль» это не только сериал, но и самая страшная трагедия в истории атомной энергетики. «Это здорово, что «Чернобыль» вдохновил столько туристов посетить зону отчуждения. И — да, я видел, что за фото они делают. Если вы туда едете, помните, пожалуйста, какая страшная трагедия там произошла. Ведите себя с уважением по отношению к тем, кто страдал и жертвовал жизнями», — написал он.
Туристы не только приезжают в «зону отчуждения», чтобы своими глазами увидеть то, как «мирный атом» может выйти из-под контроля. Многие выкладывают фотографии, которые в интернет-сообществе считают неприемлемыми для этого места — кто-то веселится на развалинах парка аттракционов, организовывает профессиональные фотосессии, а модели устраивают эротические съемки на фоне руин.
Meanwhile in Chernobyl: Instagram influencers flocking to the site of the disaster. pic.twitter.com/LnRukoLirQ— Bruno Zupan (@komacore) 9 июня 2019 г.
Российские туроператоры также планируют обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить поездки в «зону отчуждения». В 2018 году Служба безопасности страны закрыла въезд в Чернобыльскую область для граждан России, Пакистана, Афганистана, Ирана и Ирака.
«Сейчас запросов в Чернобыль очень много, наши туристы очень бы хотели туда поехать. Но в связи с тем, что есть запрет на государственном уровне на въезд россиян, мы бы объединились со всеми агентствами и с удовольствием подали запрос на то, чтобы нашим туристам разрешили въезд», ― заявила глава агенства «Тур-Мания» Екатерина Малышева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, 3 мая на канале HBO стартовал мини-сериал «Чернобыль». Всего вышло пять эпизодов протяженностью в час. Все серии «Чернобыля» снял один из режиссеров сериала «Во все тяжкие» Йохан Ренк. По сюжету, для ликвидации последствий в зону отчуждения вылетают зампредседателя совета министров CCCР Борис Щербина и химик Валерий Легасов. На кону стоят жизни многих людей — как минимум жителей атомограда Припять, максимум – половины европейского континента.
Пользователи назвали сериал лучшим в истории — «Чернобыль» возглавил пользовательский рейтинг крупнейшей базы данных о кинематографе International Movie Data Base. И даже по состоянию на сегодня, 12 июня, его оценка составляет 9,6 балла из 10 возможных. Послушайте и официальный саундтрек сериала — пластинка насчитывает 13 треков авторства исландского композитора и виолончелистки Хильдур Гуднадоттир.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.