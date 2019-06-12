Завершающая серия американского мини-сериала «Чернобыль» от телеканала HBO вышла 4 июля, однако страсти не утихли до сих пор. Впечатлившись историей о самой страшной аварии за все время существования атомной энергетики, люди со всех уголков планеты начали съезжаться в «зону отчуждения». В связи с этим сценарист «Чернобыля» Крейг Мазин призвал туристов к приличию во время поездок.

Крейг Мазин напомнил своим подписчикам в Twitter о том, что «Чернобыль» это не только сериал, но и самая страшная трагедия в истории атомной энергетики. «Это здорово, что «Чернобыль» вдохновил столько туристов посетить зону отчуждения. И — да, я видел, что за фото они делают. Если вы туда едете, помните, пожалуйста, какая страшная трагедия там произошла. Ведите себя с уважением по отношению к тем, кто страдал и жертвовал жизнями», — написал он. Туристы не только приезжают в «зону отчуждения», чтобы своими глазами увидеть то, как «мирный атом» может выйти из-под контроля. Многие выкладывают фотографии, которые в интернет-сообществе считают неприемлемыми для этого места — кто-то веселится на развалинах парка аттракционов, организовывает профессиональные фотосессии, а модели устраивают эротические съемки на фоне руин.

Meanwhile in Chernobyl: Instagram influencers flocking to the site of the disaster. pic.twitter.com/LnRukoLirQ — Bruno Zupan (@komacore) 9 июня 2019 г.