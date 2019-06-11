Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекратили «в связи с недоказанностью»

Уголовное дело в отношении корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прекратили «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Об это заявил Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз было принято решение о прекращении уголовного дела в отношении Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Сегодня же он будет освобожден из-под домашнего ареста, под которым находится с 8 июня — тогда срок заключения был назначен до 7 августа.

Кроме того, в Следственный комитет будут направлены материалы дела «для оценки правомерности действий сотрудников полиции» — на период проверки они отстранены от исполнения должностных обязанностей.

«Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — добавляет Колокольцев.

«Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им», — сказала генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко.