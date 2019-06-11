Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекратили «в связи с недоказанностью»
Уголовное дело в отношении корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прекратили «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Об это заявил Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.
По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз было принято решение о прекращении уголовного дела в отношении Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Сегодня же он будет освобожден из-под домашнего ареста, под которым находится с 8 июня — тогда срок заключения был назначен до 7 августа.
Кроме того, в Следственный комитет будут направлены материалы дела «для оценки правомерности действий сотрудников полиции» — на период проверки они отстранены от исполнения должностных обязанностей.
«Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — добавляет Колокольцев.
«Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им», — сказала генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко.
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Фото: Психо Daily
Напомним, корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан днем 6 июня, в 14:40, в Москве в районе Цветного бульвара. Сотрудники МВД утверждают, что при нем были найдены запрещенные вещества, как и при обыске квартиры — на фотографиях, сделанных у него дома, запечатлены пакеты с наркотическими веществами, перегонный аппарат, шприцы и листы с дозировками. По словам близких журналиста, только одна из девяти фотографий действительно была сделана в его квартире. Иван Голунов и его адвокат Дмитрий Джулая считают, что вещества были подброшены.
«Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной», — говорится в заявлении редакции «Медузы».
8 июня Никулинский суд города Москвы избрал мерой пресечений корреспондента домашний арест сроком до 7 августа. Ранее Голунову следствие предъявило обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Статья 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
10 июня номера газет «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК вышли с одинаковыми обложками. На первой полосе опубликовано совместное заявление редакций в поддержку корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Редакции трех газет не считали убедительными доказательства виновности Ивана Голунова и требовали проверки действий сотрудников МВД, которые проводили задержание журналиста «на соответствие законодательству».
Уже в 11:23 по московскому времени на сайте объявлений появилось первое предложение о покупке выпусков «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК с обложками в поддержку Голунова — стоимость варьируется от 1 тысячи до 22 тысяч рублей. Ранее пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что экземпляры невозможно найти в продаже — в киосках говорят, что их раскупили. Тираж газеты «Коммерсант» — 100–110 тысяч экземпляров, «Ведомостей» — 57 тысяч, а РБК — 80 тысяч экземпляров.
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