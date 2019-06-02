Петербургский метрополитен пролил свет на тему «волшебной» работы станционных дверей

«Как двери понимают, что состав прибыл на станцию и им нужно открыться?», для этого, пояснили в пресс-службе, нужны специальные светильники, благодаря которым двери поезда и станционные двери синхронизируются.

В своем аккаунте Instagram пресс-служба метрополитена рассказала о том, как открываются двери на станциях закрытого типа.

На станциях установлено специальное оборудование с фотоэлементами. Когда поезд подъезжает и открываются двери, загораются фонари. На светочувствительные датчики попадает свет и станционные двери открываются вслед за дверьми вагона.

Ранее мы писали, что мозаичное панно в честь героев Афганистана установят на станции метро «Проспект Славы». До этого его пытались продать в интернете.



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