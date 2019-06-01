В России отменили плату за национальный и внутрисетевой роуминг

С 1 июня национальный и внутрисетевой роуминг в России отменен согласно поправкам закона «О связи». Теперь операторы мобильной связи не смогут взимать плату за звонки абонентов вне «родного» региона. Новое правило не распространяется на звонки за рубеж.

Напомним, еще в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от крупнейших российских сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг. Однако позднее ведомство согласилось с позицией компаний, которые утверждали, что не успеют изменить тарификацию в 2017 году, в результате чего дедлайн отмены роуминга был передвинут на 31 августа 2018 года.

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