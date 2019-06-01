«Вы хотите поговорить об этом?»: Петербургские психологи читают в барах благотворительные лекции

Петербургские психологи читают лекции в городских барах с 2018 года. Проект получил название «Вы хотите поговорить об этом?» и является благотворительным — собранные на встречах средства они направляют на лечение коллеги, заболевшей раком.

Фото: "Вы хотите поговорить об этом? Психологи в баре"

За время работы проекта «Вы хотите поговорить об этом?», организованного психологами Ириной Флотской, Мариной Козиной, Марусей Кузьминой и Анной Белоглазовой, было проведено пять лекций — о половом воспитании, отношениях, том, как пережить расставание, психосоматике и неврозах, самооценке, нейробиологии юмора, и ликбез о том, как снова начать ходить на свидания после тяжелого разрыва.

Общая сумма сборов за пять лекций составила 134 625 рублей — все средства были направлены в благотворительный фонд Advita на лечение коллеги Ирины Ситниковой, заболевшей раком.

Следующая встреча состоится 10 июня в кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» на Биржевом переулке, 4 — темой встречи станут непрожитые детские кризисы и смысл жизни.