Михаил Лабковский – о том, как полюбить себя и укрепить самооценку

Самый медийный психолог страны Михаил Лабковский объяснил, почему формируется низкая самооценка и как научиться хорошо к себе относиться не из-за внешних достижений, а просто так.

Как сказал Бродский, человек – это сумма поступков. То, что вы делаете, и есть ваша жизнь. Если вы работаете на неинтересной работе, живете не с теми, кого любите, с трудом тратите деньги на себя, а ради другого готовы расшибиться в лепешку – это все не от доброты, а от низкой самооценки. Как формируется низкая самооценка У ребенка самооценки нет, его оценивают родители – это первые люди, которые формируют его видение себя. Кто-то своих детей обожает, дочка для них принцесса, сын самый сильный, и вообще оба гении. А вырастают они кончеными лузерами. Почему? Потому что мама с папой сами такие. Родители могут холить и лелеять своих детей, но при этом, если они сами себя не любят, с воспитанием будут проблемы. Вторую ситуацию даже объяснять не надо. Это когда родители говорят ребенку: «Ты дебил, кто так хлеб режет, за тобой все тарелки перемывать надо». Один экспериментатор взял опыт собаки Павлова, только давал животному не еду, а бил его током. Клетка была закрыта и со временем собака перестала пытаться убежать от разряда. Потом ее переместили в загон с бордюром, но она все равно не пыталась сбежать – так формируется выученная беспомощность. Также и дети, которым в детстве говорили, что они ничего не могут, становятся классическими троечниками – ничего не хотят, никуда не стремятся, плывут по течению. Я сам так жил лет до 50, а многие так проводят всю жизнь. Ребенка нельзя критиковать, нужно говорить ему не «ты плохой», а «ты плохо сделал». Ребенок как бы должен оставаться в стороне, обсуждается только действие. Не «не прыгай в лужу, а «обойди лужу», не «нет», а «да, но по-другому».

Влияет ли внешность на самооценку Для многих фраза «любите себя» – это нечто непонятное, набор звуков. На самом деле, тут все довольно ясно: если вы не нравитесь себе, вас не устраивает ваша работа и личная жизнь, а сделать с этим вы ничего не можете, то вы себя не любите. При чем нередко бывает, что низкой самооценкой обладают красивые люди – они пользуются спросом, но первые 15 минут, потом открывают рот, и все. В 1970-е был документальный фильм с Аллой Пугачевой, в котором она рассказывала, как подходит утром к зеркалу и говорит: «Алка, ты такая красивая!» И это от нее исходит всю жизнь, хотя объективно она не эталон. На то, полюбит ли вас другой человек, не влияют внешность, возраст и характер, главное – это самооценка. Почему для любви не нужны причины Наши родители, даже самые мудрые, приучали нас любить себя за что-то: мы должны что-то доказывать, что-то из себя представлять. На самом деле, любить себя можно только ни за что. Обычно ведь когда спрашивают «За что ты любишь человека?», правильным ответом считается «просто так». Так почему же вы к себе так не относитесь? Вы скажете: «Михаил, ну я же не слепая. Я знаю, сколько мне лет, знаю все свои недостатки». Я отвечу: «Вы себя с кем-то сравниваете: с теми, кто моложе, у кого нет целлюлита и грудь больше». Я предлагаю другой выход из этого положения: «Я себе нравлюсь, потому что это я». Не потому что вы лучше или хуже, а потому что это вы. Придите домой, разденьтесь догола, посмотрите на себя в зеркало и скажите: «Мне все нравится. Все, что я вижу, меня устраивает». Любить себя можно только ни за что Человек, который себя любит, не терпит, не объясняет, что есть родственники, которых нужно кормить, что нет выхода – это чушь. Люди с высокой самооценкой делают то, что хотят, и не боятся последствий. Они живут, как им нравится, и занимаются тем, что любят. Если они в браке, то исключительно по любви, а если любовь ушла, то они разводятся. Любить себя – это возможность жить так, как тебе хочется, и это и есть залог счастья. Почему нужно перестать спрашивать у других мнение о себе Если вы хотите повысить самооценку, перестаньте спрашивать людей о себе – и близких, и далеких. Оценивайте себя сами – это сложно, но это путь к себе. В слове самооценка не зря первый корень «сам», это ваше мнение, а не чужое. Если у вас действительно что-то не получается, спросите себя не «Что со мной не так?», а «Что я делаю не так?»

Как повысить самооценку? Спрашивайте себя «Что я хочу», перестаньте делать все на автомате, научитесь понимать, что вы хотите – для начала, хотя бы просто в отношении еды и одежды. Так вы постепенно научитесь понимать свои желания. Как научиться быть одному? Когда вы любите человека, а он вас нет, значит любовь для вас – страдание, это свойственно людям с низкой самооценкой. Из-за нехватки родительской любви такие люди не могут жить без отношений и готовы за них все отдать. Это история не про любовь, а про психологическую зависимость и неврозы. Чтобы уйти от одиночества, нужно составить себе жесткое расписание, в котором нет времени ни на что: вечера после работы и выходные должны быть расписаны почасово. Нужно научиться проводить время с собой, а не цепляться за отношения. Этого не будет хотеться, но этому стоит учиться, потому что только самодостаточные и независимые люди строят здоровые отношения. Если чувствуете, что вас не любят, то уходите, терпеть это нельзя. Одиночество – это отсутствие не людей вокруг, а любви к себе. Если ребенок умеет занимать себя пластилином и книгами без помощи взрослых, значит с ним все в порядке, но если он все время бегает за родителями, то он одинок и стоит обратиться к психологу. Одиночество – это отсутствие не людей вокруг, а любви к себе

Как повысить самооценку после измены? Кто-то спокойно перешагивает через измену, для кого-то это камень преткновения. Главное - не надо страдать. Как говорил Островский, жить надо так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Мужчина вам изменил, а вы пытаетесь себе доказать, что вы не хуже других. Зачем? Либо забудьте об этом, либо, если не получается, меняйте мужчину. Быть собой – это как? Быть собой – это жить своей жизнью: не установками родителей, ожиданиями социума, а так, как хочешь. Многие люди движимы чувствами долга, вины, стыда, невозможностью что-то поменять, необходимостью иметь ненормальные отношения, навязанными страхами. На самом деле, людям настолько друг на друга наплевать, что никто не заметит, если вы перестанете пытаться оправдать чьи-то ожидания.

Как перестать оправдывать людей, если они плохо к тебе относятся? Люди с низкой самооценкой не переносят, если их кто-то не любит, они не могут сказать «нет» и дорожат тем, что кому-то нравятся. И если им плохо, они все равно будут это терпеть, к этому приводит отсутствие любви к себе. Так что для начала нужно решить проблему самооценки. Здесь нет другого выхода, кроме как принять себя таким, какой ты есть – не сравнивая, не говоря о других людях, выбросив родительские установки из головы. И это же нужно перенести на детей – любить их просто так, а не потому что они хорошо учатся и слушаются.