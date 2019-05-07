Благотворительный магазин «Спасибо!» запустит сеть фудшеринга

Сейчас представители благотворительной организации занимаются решением организационных вопросов — для того, чтобы сеть фудшеринга начала функционировать, необходимо получить особую лицензию и добиться строгого контроля качества продукции. После того, как это будет достигнуто, в каждом магазине благотворительной сети «Спасибо!» появятся специальные пункты обмена, через которые нуждающиеся категории граждан смогут ежедневно получать необходимые для пропитания продукты.

В 2017 году «Спасибо!» уже запускали проект «Общественный холодильник» — каждый желающий в благотворительных целях мог положить в него свежие продукты. Однако официально «холодильник» не функционировал, а срок годности продуктов волонтеры организации проверяли «на глаз», не имея для этого достаточной квалификации — проект было решено закрыть.

«Две вещи, которые особенно волнуют нас, как потомков блокадников: чтобы в Петербурге не было голодных и замерзших людей. Проект по снабжению бездомных одеждой у нас уже есть. А с едой дело обстоит сложнее. Мы пытались открыть «Общественный холодильник», но не проработали систему, поэтому Роспотребнадзор справедливо возмутился. Спустя два года, мы твердо решили для себя, что готовы попробовать снова», — рассказала директор «Спасибо!» Наталья Галечьян «Городу+».