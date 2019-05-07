Благотворительный магазин «Спасибо!» запустит сеть фудшеринга
Петербургский благотворительный магазин «Спасибо!» планирует запустить сеть фудшеринга — в городе появятся специальный пункты обмена ненужными продуктами. Таким образом создатели программы планируют помочь петербуржцам прийти к осмысленному потреблению, а нуждающиеся будут обеспечены едой.
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Фото: Благотворительный магазин "Спасибо!"
Сейчас представители благотворительной организации занимаются решением организационных вопросов — для того, чтобы сеть фудшеринга начала функционировать, необходимо получить особую лицензию и добиться строгого контроля качества продукции. После того, как это будет достигнуто, в каждом магазине благотворительной сети «Спасибо!» появятся специальные пункты обмена, через которые нуждающиеся категории граждан смогут ежедневно получать необходимые для пропитания продукты.
В 2017 году «Спасибо!» уже запускали проект «Общественный холодильник» — каждый желающий в благотворительных целях мог положить в него свежие продукты. Однако официально «холодильник» не функционировал, а срок годности продуктов волонтеры организации проверяли «на глаз», не имея для этого достаточной квалификации — проект было решено закрыть.
«Две вещи, которые особенно волнуют нас, как потомков блокадников: чтобы в Петербурге не было голодных и замерзших людей. Проект по снабжению бездомных одеждой у нас уже есть. А с едой дело обстоит сложнее. Мы пытались открыть «Общественный холодильник», но не проработали систему, поэтому Роспотребнадзор справедливо возмутился. Спустя два года, мы твердо решили для себя, что готовы попробовать снова», — рассказала директор «Спасибо!» Наталья Галечьян «Городу+».
Напомним, еще в 2015 году благотворительный магазин «Спасибо!» совместно с фондом «Ночлежка» организовал первый в России магазин для бездомных — тогда около ста человек смогли бесплатно выбрать теплую одежду из пожертвованных горожанами вещами. В этом году «Спасибо!» организовали «Дни равноправия» — в рамках празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня в магазинах появились специальные вешалки с одеждой унисекс. А еще посмотрите лукбук в честь возвращения фильма Сергея Соловьева «АССА» от магазина «Спасибо!» и синематики «Искусство Кино». В выпущенной съемке герои косплеят персонажей большого кино: студентка Академии Художеств Елизавета Пазова — Алику, член союза художников Геннадий Морозов — Крымова, актер художественной мастерской «Воркута» Даниил Иванов — Бананана, а Ник Fuzzkovsky из Super Collection Orchestra — Виктора Цоя.
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