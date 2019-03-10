В результате крушения боинга Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли трое россиян

Трагедия произошла недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в 8:44 утра — самолет потерял связь с диспетчерами и исчез с радаров через шесть минут после взлета. Российские дипломаты установили личность погибших — это супружеская пара Александр и Екатерина Поляковы, а также Сергей Вяликов. Россияне находились в Африке с туристическими целями.

На борту также находились 32 гражданина Кении, 18 граждан Канады, 9 — Эфиопии, по 8 граждан Китая и США, четверо пассажиров с паспортами ООН, двое граждан Испании и Израиля, а также по одному пассажиру из Йемена, Того, Сомали и Ирландии. Самолет упал менее чем в 40 километрах к юго-востоку от города. Информации о возможных причинах крушения все еще нет, на месте ведется поисковая операция.

Глава авиакомпании Ethiopian Airlines Group рассказал, что потерпевший катастрофу Boeing 737 Max 8 был введен в эксплуатацию в конце ноября 2018 года. «Сегодня в шесть часов утра лайнер прибыл из Йоханнесбурга, никаких технических неисправностей у него не было. Вскоре после взлета командир корабля подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт», — сообщил он. Также по некоторым данным сообщается, что на борту лайнера произошло задымление, что могло повлечь за собой катастрофу. В настоящий момент причины крушения уточняются.