Черный рынок хостелов и жилые «притоны» — эксперты прогнозируют изменения в туробласти

Сегодня Госдума окончательно приняла поправки в Жилищный кодекс России — в многоквартирных домах больше нельзя открывать хостелы. В туротрасли уверены, что они все равно будут появляться, пусть и нелегально — эксперты предрекли разворот черного рынка хостелов и жилых «притонов» после официального запрета на их размещение.

Как считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, новый закон выгоден для гостиниц, поскольку предложения по размещению в хостелах, после вступления в силу поправок, будут удалены из систем онлайн-бронирования. «Эффективность принятых мер во многом будет зависеть от того, насколько добросовестно будет организован контроль. Есть большая вероятность, что вместо большого серого рынка таких хостелов мы получим огромный черный», — рассказала она. Она также отметила, что хостелы пользовались большим спросом именно за свою ценовую доступность.

Президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин отметил, что принятые поправки создают благоприятную почву для необоснованной конкуренции между представителями хостелов и мини-отелей и гостиничным бизнесом. «Те хостелы, которые сегодня легально работают, будут вынуждены уйти в тень — это хостелы и мини-отели Санкт-Петербурга, Сочи, Геленджика. В Петербурге около половины — это малые средства размещения в жилых домах. Они не уйдут из бизнеса. В любом случае, государство и города потеряют налогов и туристов очень много», — считает эксперт.