Черный рынок хостелов и жилые «притоны» — эксперты прогнозируют изменения в туробласти
Сегодня Госдума окончательно приняла поправки в Жилищный кодекс России — в многоквартирных домах больше нельзя открывать хостелы. В туротрасли уверены, что они все равно будут появляться, пусть и нелегально — эксперты предрекли разворот черного рынка хостелов и жилых «притонов» после официального запрета на их размещение.
Как считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, новый закон выгоден для гостиниц, поскольку предложения по размещению в хостелах, после вступления в силу поправок, будут удалены из систем онлайн-бронирования. «Эффективность принятых мер во многом будет зависеть от того, насколько добросовестно будет организован контроль. Есть большая вероятность, что вместо большого серого рынка таких хостелов мы получим огромный черный», — рассказала она. Она также отметила, что хостелы пользовались большим спросом именно за свою ценовую доступность.
Президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин отметил, что принятые поправки создают благоприятную почву для необоснованной конкуренции между представителями хостелов и мини-отелей и гостиничным бизнесом. «Те хостелы, которые сегодня легально работают, будут вынуждены уйти в тень — это хостелы и мини-отели Санкт-Петербурга, Сочи, Геленджика. В Петербурге около половины — это малые средства размещения в жилых домах. Они не уйдут из бизнеса. В любом случае, государство и города потеряют налогов и туристов очень много», — считает эксперт.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов считает иначе — не многие представители бизнеса дешевого размещения рискнут «уходить в тень». «Я думаю, что немногие рискнут перейти в теневую сферу, потому что сейчас онлайн-продажи и все такое. Это практически нереальная схема. Обычный человек, который живет в многоквартирном доме, не ратует за хостелы по ряду причин, что понятно. А с другой стороны, в Санкт-Петербурге большое количество хостелов и мини-отелей - расселенные коммуналки, в которых по сути никто и не живет. Это абсолютно нормальные средства размещения, которые теперь вдруг стали вне закона», — поделился Прасов.
Напомним, законопроект, запрещающий размещение хостелов в жилых многоквартирных домах, был внесен на рассмотрение в Государственную Думу в 2015 году, принят в первом чтении и все это время, до нынешнего дня, готовился ко второму, которое постоянно откладывалось — депутаты, совместно с правительством, согласовывали окончательную версию законопроекта. 5 марта стало известно, что Госдума собирается принять поправки в третьем чтении. С сегодняшнего дня они вступили в силу.
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