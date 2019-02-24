«Ночлежка» организовала благотворительный сбор жетонов на метро

Благотворительная организация «Ночлежка» организовала сбор жетонов на метро. Петербуржцев просят поделиться проездными монетками с нуждающимися — их можно приносить в организацию лично или оставлять в специально расставленных копилках фонда, которые находятся в разных заведениях по всему городу.

В «Ночлежке» признались, что проблема передвижения по городу на общественном транспорте для подопечных — одна из самых важных. Пожертвованных жетонов и проездных билетов не хватает — в консультационную службу организации обращается по 50-70 человек ежедневно, которым нужна помощь.

«Почти всегда наши клиенты сильно стеснены в средствах, и каждое передвижение требует от них большого ресурса. Петербург — огромный город, и даже чтобы добраться до Ночлежки, нашим подопечным нужно преодолевать большие расстояния. Но ведь чаще всего человеку регулярно нужно посещать разные инстанции, чтобы восстанавливать документы, получать медицинскую помощь, как-то поначалу добираться до работы, пока он еще не получает зарплату», — сообщили представители организации.

Оставить жетоны и проездные билеты можно в любой из копилок для пожертвований «Ночлежки» — полный список можно посмотреть здесь. Каждый месяц волонтеры будут проводить инкассацию и передавать жетоны вместе с пожертвованиями в Консультационную службу — на помощь людям. «Не сомневайтесь, все, что вы положите в копилку, попадет в Ночлежку», — уточнили в организации.

Напомним, в январе благотворительная организация «Ночлежка» запустила социальную рекламу «Проверка зрения» на вокзалах. Стилизованные под офтальмологическую табличку плакаты рассказывают истории бездомных людей. Ранее «Ночлежка» решила не открывать «Культурную прачечную» в Савеловском районе Москве после конфликта с местными жителями, которые оказались категорически против этой идеи.