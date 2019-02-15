Депутаты намерены ввести штрафы за опоздания автобусов

Петербургские депутаты Алексей Цивилев и Денис Четырбок подготовили законопроект, согласно которому перевозчиков будут штрафовать за опоздания общественного транспорта. Документ внесли на рассмотрение парламента 15 февраля.

Авторы инициативы сообщили, что от горожан регулярно поступают жалобы на несоблюдение графика движение автобусов и другого общественного транспорта, но никакой ответственности за это никто не несет. Если закон примут, что должностные лица обязаны будут выплатить за опоздание штраф от 5000 до 10 000 рублей, а юридические — от 10 000 до 15 000 рублей.

Инициатива не нашла широкой поддержки среди других депутатов, но документ всё равно предоставят на рассмотрение врио губернатора Александра Беглова.

Представитель ГУП «Пассажиравтотранс» заявил, что каждый случай опоздания транспорта необходимо рассматривать отдельно, так как на это могут влиять абсолютно разные факторы.