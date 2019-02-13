Фото: в Петербург прибыл вагон, полностью оформленный в стиле IKEA
Российское подразделение IKEA запустила масштабную акцию «Лучше спите», которая должна доказать, что правильное обустройство спального места поможет человеку выспаться где угодно — даже в поезде.
12 февраля в Петербург из Москвы приехал поезд, в составе которого был вагон, полностью оформленный в стиле IKEA. В каждом купе было по два спальных места, шкаф, телевизор и фирменные закуски.
Вагон будет курсировать с 17 февраля по 6 марта. 13 февраля начинается конкурс, который позволит выиграть бесплатную поездку.
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