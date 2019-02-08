Депутат из Ленобласти попросил расследовать смерть Пушкина

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести расследование обстоятельств смерти Александра Пушкина. Парламентарий считает, что поэт мог стать жертвой заговора.

«Ввиду огромного морального и культурного авторитета Александра Сергеевича Пушкина в нашей стране прошу Вас инициировать дополнительное расследование причин и обстоятельств гибели великого поэта в 1837 году», — говорится в обращении депутата.

По словам Петрова, предположение о том, что Пушкина убили намерено, высказывали его современники. «Слишком многие хотели, чтобы голос правды и истины погрузился в молчание вечности», — говорит депутат.

Александр Пушкин умер 10 февраля 1837 года из-за ранения, полученного на дуэли с Жоржем Дантесом.