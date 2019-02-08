Клиенты Visa смогут снимать наличные на кассах магазинов

Платежная система Visa уже в апреле начнет тестировать сервис по снятию наличных в кассах магазинов. Письмо с таким поручением уже направили в банки-эмитенты (которые выпускаю карты Visa) и банки-эквайры (обеспечивающие прием карт через POS-терминалы).

Держатели карт Visa смогут снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов, если предварительно оплатят этой картой покупку. За один раз можно снять не более 100 долларов, что по нынешней курсу составляет примерно 6500 рублей.

К эксперименту готовы присоединиться банки «Русский стандарт» и Райффайзенбанк. Возможно также участие Промсвязьбанка. Спрос на такую услугу есть со стороны торгово-сервисных предприятий.

«Мы считаем, что данный функционал будет им удобен и даст возможность сократить объем инкассируемой выручки, а следовательно, экономить деньги», — отметили представители Промсвязьбанка.

Для держателей карт эту услугу тоже называют удобной, так как мест, где можно получить наличные, станет гораздо больше.

В сентябре 2018 года такой сервис запустили Masterсard и Сбербанк.