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Клиенты Visa смогут снимать наличные на кассах магазинов

Платежная система Visa уже в апреле начнет тестировать сервис по снятию наличных в кассах магазинов.  Письмо с таким поручением уже направили в банки-эмитенты (которые выпускаю карты Visa) и банки-эквайры (обеспечивающие прием карт через POS-терминалы). 

Держатели карт Visa смогут снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов, если предварительно оплатят этой картой покупку. За один раз можно снять не более 100 долларов, что по нынешней курсу составляет примерно 6500 рублей. 

К эксперименту готовы присоединиться банки «Русский стандарт» и Райффайзенбанк. Возможно также участие  Промсвязьбанка. Спрос на такую услугу есть со стороны торгово-сервисных предприятий. 

«Мы считаем, что данный функционал будет им удобен и даст возможность сократить объем инкассируемой выручки, а следовательно, экономить деньги», — отметили представители Промсвязьбанка.

Для держателей карт эту услугу тоже называют удобной, так как мест, где можно получить наличные, станет гораздо больше. 

В сентябре 2018 года такой сервис запустили Masterсard и Сбербанк. 

 


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