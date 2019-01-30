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«Представил родину достойно!»: Шнуров посвятил стихотворение петербуржцу, получившему «Порно-Оскар»

  • Фото: shnurovs

Лидер группировки «Ленинград» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Алексею Маетному, который взял «Порно-Оскар» (AVN Awards). Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Шнуров уверен, что Маетный достойно представил Россию и заслуживает награды.

«Чем он хуже наших хоккеистов? 
Хоть коньками лед он не расплавил, 
*** его, как клюшки их — неистов. 
Гендерных не нарушая правил, 
Он представил родину достойно! 
Парень наш! Простой, но молодец.
Может, я, конечно, и тупой, но 
Дайте ему, что ли, мерседес».

Алексей, который выступает под псевдонимом Маркус Дюпри, победил в номинации «Лучшая сцена втроем». В 2018 году актер взял сразу в четыре премии:  за «лучшую мужскую роль», «лучшую сцену анального секса», «лучшую сцену с двойным проникновением» и «лучшую сцену группового секса».

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