«Представил родину достойно!»: Шнуров посвятил стихотворение петербуржцу, получившему «Порно-Оскар»
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Фото: shnurovs
Лидер группировки «Ленинград» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Алексею Маетному, который взял «Порно-Оскар» (AVN Awards). Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Шнуров уверен, что Маетный достойно представил Россию и заслуживает награды.
«Чем он хуже наших хоккеистов?
Хоть коньками лед он не расплавил,
*** его, как клюшки их — неистов.
Гендерных не нарушая правил,
Он представил родину достойно!
Парень наш! Простой, но молодец.
Может, я, конечно, и тупой, но
Дайте ему, что ли, мерседес».
Алексей, который выступает под псевдонимом Маркус Дюпри, победил в номинации «Лучшая сцена втроем». В 2018 году актер взял сразу в четыре премии: за «лучшую мужскую роль», «лучшую сцену анального секса», «лучшую сцену с двойным проникновением» и «лучшую сцену группового секса».
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