В России появится мобильное приложение для регистрации ДТП

В России разрабатывают новое мобильное приложение для оформления ДТП. Заявить об аварии и получить выплату ОСАГО можно будет через Госуслуги.

Приложение создают для аварий, которые требуют регистрации по Европротоколу, то есть без участия полиции. Сервис будет автоматически передавать данные о всех участниках ДТП, машинах и страховых полисах, а также фиксировать координаты аварии. Будет также возможность загрузить туда фото.

Разработка ускорит процесс оформления всех необходимых документов и получения выплат по ОСАГО. Заявление на выплату можно будет оформить в электронной форме.

За разработку приложения взялся Российский союз автостраховщиков — организация, которая занимается вопросами ОСАГО и следит за работой страховых компаний. Уже в этом году сервис протестируют в Москве, Петербурге и Татарстане.

Напомним, с 2019 года в России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО.