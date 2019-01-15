«Ночлежка» запустила социальную рекламу «Проверка зрения» на вокзалах
Благотворительная организация «Ночлежка» запустила социальную рекламу «Проверка зрения» на вокзалах. На этот раз акция проходит в Москве. Стилизованные под офтальмологическую табличку плакаты рассказывают истории бездомных людей.
Крупным шрифтом написаны стереотипы об этих людях, а мелким — реальные истории подопечных «Ночлежки».
«Зачастую люди проявляют «близорукость» при виде бездомных – не признают в них членов общества, предпочитая не вникать и не погружаться в проблему. На самом же деле, за каждым бездомным стоят сложные обстоятельства, с которыми человек просто не смог справиться в одиночку», — пишут в группе организации. Все плакаты размещались бесплатно компанией Лайса.
В прошлом году «Ночлежка» собиралась открыть в Москве первую прачечную для бездомных, подобную той, которая уже работает в Петербурге. От этой идеи пришлось отказаться из-за конфликта с местными жителями — по их мнению, прачечная привлекала бы«бомжей», которые «испортят хороший район».
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