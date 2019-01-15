Благотворительная организация «Ночлежка» запустила социальную рекламу «Проверка зрения» на вокзалах. На этот раз акция проходит в Москве. Стилизованные под офтальмологическую табличку плакаты рассказывают истории бездомных людей.

Крупным шрифтом написаны стереотипы об этих людях, а мелким — реальные истории подопечных «Ночлежки».

«Зачастую люди проявляют «близорукость» при виде бездомных – не признают в них членов общества, предпочитая не вникать и не погружаться в проблему. На самом же деле, за каждым бездомным стоят сложные обстоятельства, с которыми человек просто не смог справиться в одиночку», — пишут в группе организации. Все плакаты размещались бесплатно компанией Лайса.

