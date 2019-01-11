В Петербурге сносят газетные киоски

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал сносить киоски с печатной продукцией. Работы стали проводить на юге города, об этом стало известно вечером 10 января.

За один день демонтировали два киоска на Витебском вокзале, два ларька на улице Типанова или еще три — на проспекте Стачек. По словам чиновников, на очереди еще 20 газетных киосков.

«Фонтанка» сообщает, что киоски стали сносить из-за того, что их владельцы потеряли право торговать на определенной территории после истечения срока договора аренды, а заключать новые контракты с ними город не стал. В комитете утверждают, что о сносе всех предупредили заранее, но для самих предпринимателей это стало неожиданность. Якобы, к ним просто ворвались люди и начали демонтаж.

Снос временно прекратили после вмешательства комитета по печати и взаимодействию со СМИ и депутата Михаила Романова, который хочет изучить законность проводимых работ.

Известно, что за 2019 год планируется ликвидировать все ларьки с печатной продукцией.