В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

С 9 января 2019 году вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает РИА Новости. По указанию Центробанка тарифный коридор расширяется на 20 % вверх и вниз.

Теперь минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц устанавливается в размере 2746 рублей. Верхняя ставка повысилась до 4942. Ранее диапозон ставок был от 3432 до 4118 рублей.

Также новые правила предусматривают разделение водителей на 58 категорий, которые зависят от стажа и возраста. Раньше их было всего четыре.

Страховка станет дороже для молодых водителей с небольшим стажем и для полисов «мультидрайв» — с неограниченным числом допущенных к управлению водителей. Повышающий коэффициент для них составит 1,87.

Для опытных водителей вводятся льготы. Автомобилисты старше 59 лет со стажем от шести лет погут получить скидку при оформлении полиса до 7 %.

По итогам реформы средняя цена полиса увеличится примерно на 5 %, считают в Российском союзе автостраховщиков. В центробанке отмечают, что новые тарифы «направлены на повышение доступности страховых полисов и переход к системе, где каждый водитель платит сам за себя, а тариф является справедливым и индивидуальным для каждого автолюбителя».