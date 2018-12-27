Вид на жительство для иностранцев в России предлагают сделать бессрочным

Министерство внутренних дел предлагает сделать вид на жительство в России бессрочным, пишет «Коммерсант». В настоящий момент этот документ выдается на пять лет и требует постоянного продления.

«Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов» ,— заявляют представители ведомтсва. Дело в том, что иностранец, который постоянно проживает в России и получает пенсию и пособия, после продления вида на жительство попадает в ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина.

Планируется, что закон вступит в силу в сентября 2019 года. Бессрочный вид на жительство в РФ выдавался до 2002 года.