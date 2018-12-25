«Подписные издания» выпустили серию значков с маяками Петербурга

Книжный магазин «Подписные издания» продолжают серию своих собственных значков. На этот раз его команда выпустила серию с маяками Петербурга.

В коллекции есть 14 значков: маяки Гогландский Северный и Гогландский Южный, Стороженский, Нижний Николаевский маяк и другие.