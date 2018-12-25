«Подписные издания» выпустили серию значков с маяками Петербурга
Книжный магазин «Подписные издания» продолжают серию своих собственных значков. На этот раз его команда выпустила серию с маяками Петербурга.
В коллекции есть 14 значков: маяки Гогландский Северный и Гогландский Южный, Стороженский, Нижний Николаевский маяк и другие.
Все значки можно приобрести здесь.
В прошлом году «Подписные издания» выпустили серию с тотемным животным Петербурга — тюленем. «Мы хотим, чтобы символами города по праву стали нерпы и тюлени. Об этом мало кто знает, но они живут вместе с нами рядом, иногда даже заплывая в самый центр города. Их надо беречь, любить и уважать, это наше петербургское достояние. Мы хотим подарить часть значком "Фонду балтийской нерпы" в знак благодарности за работу», - рассказал нам директор магазина и номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Михаил Иванов.
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