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«Подписные издания» выпустили серию значков с маяками Петербурга

Книжный магазин «Подписные издания» продолжают серию своих собственных значков. На этот раз его команда выпустила серию с маяками Петербурга. 

В коллекции есть 14 значков: маяки Гогландский Северный и Гогландский Южный, Стороженский, Нижний Николаевский маяк и другие. 

  • Маяк Стирсудден

  • Маяк Стороженский

  • Маяк Гогландский Северный

  • Маяк Нижний Николаевский

  • Маяк Толбухин

  • Маяк Бесов нос

  • Маяк Родшер

  • Маяк Гогландский Южный

  • Маяк Задний створный знак

  • Маяк Большой Тютерс

  • Шепелевский маяк

  • Задний Створный маяк

 

Все значки можно приобрести здесь.

В прошлом году «Подписные издания» выпустили серию с тотемным животным Петербурга — тюленем.  «Мы хотим, чтобы символами города по праву стали нерпы и тюлени. Об этом мало кто знает, но они живут вместе с нами рядом, иногда даже заплывая в самый центр города. Их надо беречь, любить и уважать, это наше петербургское достояние. Мы хотим подарить часть значком "Фонду балтийской нерпы" в знак благодарности за работу», - рассказал нам директор магазина и номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Михаил Иванов. 

 


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