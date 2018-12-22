Российские сотовые операторы объявили о повышении цен

Российские сотовые операторы предупредили абонентов о росте тарифов с начала следующего года. Комментируя сообщения об изменении цен на услуги, «Мегафон» и «Билайн» уточнили, что это происходит из-за повышения НДС.

Так, «Мегафон» в ответ клиенту в Twitter указал, что с 9 января поднимает цены на связь из-за того, что ставка НДС увеличится с 18% до 20%. Компания объяснила это тем, что оператору приходится реагировать на рост НДС, инфляцию и колебание курса валют. МТС об изменении тарифов не сообщал, а «Вымпелком» разослал СМС, где сообщается об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года.

Tele2 пояснил, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому компания вынуждена поднять цены. Цены изменятся 1 января. Представитель Tele2 Дарья Колесникова подтвердила «Ведомостям», что оператор проводит «корректировки на части тарифных планов» и подметила, что 40% тарифов останутся неизменными.

По материалам «ДП»