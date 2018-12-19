Покрас Лампас создал дизайн для лимитированной серии «Яндекс.Станций»
«Яндекс» и Покрас Лампас выпустили лимитированную серию «Яндекс.Станций». 20 декабря в продажу поступят 200 устройств с оригинальным дизайном от каллиграфа.
В основе рисунка — цитата одного из основателей «Яндекса» Ильи Сегаловича: «Прогресс неостановим». Фраза нарисована в стиле каллиграфутуризма, или «каллиграфии будущего», который Покрас Лампас использует в своих работах.
«Я верю, что синтез искусства, технологий и новых медиа создает новую ступень коммуникации, стирая границы между странами и объединяя мировые культуры», — рассказывает художник.
Приобрести «Станцию» от Покраса Лампаса можно будет в магазине и музее «Яндекса» за 14 990 рублей. В день продаж посетители смогут также пообщаться лично с Покрасом Лампасом.
В честь запуска коллаборации «Яндекс» и Покрас Лампас выпустили совместный манифест:
«Прогресс неостановим. Что бы ни происходило, человечество неумолимо движется вперед.
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У прогресса есть вестники. Мы не всегда замечаем их сразу, но оглядываясь в прошлое, обычно без труда можем их назвать. Это мыслители и художники, произведения искусства и технологии, а также другие люди и явления, которые в свое время определили вектор развития человечества.
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Мы верим в будущее, где с помощью голосовых помощников можно будет решать любые задачи, в любое время и в любом месте. Мы верим в будущее, где знакомые формы творчества будут переосмыслены, чтобы отражать новую реальность. Меняя представление об обыденных вещах вокруг нас, но сохраняя и преумножая их функциональность, мы делаем шаг в новую эпоху.
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Мы представляем коллаборацию Яндекса и Покраса Лампаса, в которой передовое устройство компании Яндекс.Станция преображается с помощью уникального авторского видения будущего в стилистике каллиграфутуризма.
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Цель этой коллаборации – дать людям возможность представить, что ждет нас впереди. Это воплощенное в устройстве видение будущего, которое мы разделяем – мир, где наука и прогресс стоят на одной ступени с искусством и культурой, создавая следующий уровень взаимодействия человека с технологиями».
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