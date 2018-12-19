Покрас Лампас создал дизайн для лимитированной серии «Яндекс.Станций»

«Яндекс» и Покрас Лампас выпустили лимитированную серию «Яндекс.Станций». 20 декабря в продажу поступят 200 устройств с оригинальным дизайном от каллиграфа.

В основе рисунка — цитата одного из основателей «Яндекса» Ильи Сегаловича: «Прогресс неостановим». Фраза нарисована в стиле каллиграфутуризма, или «каллиграфии будущего», который Покрас Лампас использует в своих работах.

«Я верю, что синтез искусства, технологий и новых медиа создает новую ступень коммуникации, стирая границы между странами и объединяя мировые культуры», — рассказывает художник.

Приобрести «Станцию» от Покраса Лампаса можно будет в магазине и музее «Яндекса» за 14 990 рублей. В день продаж посетители смогут также пообщаться лично с Покрасом Лампасом.