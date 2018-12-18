Госдума ввела наказание за вовлечение детей в митинги

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, который подразумевает наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. За принятие этого документа проголосовали 342 депутата, против — 42.

«Государство не может оставлять безнаказанными тех, кто подбивает молодежь совершать противоправные действия», — заявил Евгений Ревенко, один из авторов законопроекта и член партии «Единая Россия».

Наказание для нарушителей закона предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток. Повторное нарушение повлечет за собой штраф до 300 тыс. рублей, а срок административного ареста и обязательных работ — до 30 суток и 200 часов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об автономной работе рунета. Это сделано на случай, если российский сегмент отключат от всемирной сети.