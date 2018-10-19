«Ты сам себе становишься ненужным» — три истории из православных центров реабилитации наркозависимых

Екатерина (имя изменено по просьбе героини)

20 лет, в «Обители исцеления» год и три месяца

До того, как попасть в Торфяное, я успела два курса проучиться в колледже на юриста – люблю уголовщину и копаться в чужих мозгах. Все пошло не так еще в детстве. До шести лет я жила в Москве со своей биологической матерью, она была наркоманкой, так что это для меня было нормой, как для другого ребенка игры и детский сад. У меня есть несколько ярких воспоминаний из того периода, но описывать их не буду – это не очень цензурно.

В шесть я попала в интернат, а когда мне было восемь, меня удочерила семья из Петербурга. Они прекрасные люди, у них пятеро приемных детей и двое родных. Умные, культурные – у нас слово «блин» считалось чем-то из ряда вон выходящим, повышать голос – вообще неприемлемо. Но мне казалось, что я живу двумя жизнями: с одной стороны школа, родители, воспитание, а с другой – мое естество, которое тянуло к греху. Последнее в переходном возрасте победило – это было потрясающее время необузданности, независимости, свободы.

В 12 лет я начала употреблять наркотики – сначала, как у любого нормального потерянного человека, была марихуана, потом постепенно начали добавляться другие вещества, много разных. Кстати, мнение, что кокаин и героин – самые тяжелые наркотики, ошибочно. Сейчас делают синтетику, которая убивает сразу, героинщика с 15-летним стажем можно вылечить с большей вероятностью, чем того, кто год нюхал соль. У меня в основном была кислота – она тоже вызывает зависимость. А так как у всех: и героин, и метадон.

Самое интересное, что у меня долго получалось совмещать все это с нормальной жизнью. Сначала все держится, ты думаешь, что все контролируешь. А потом наступает момент, который ты даже не осознаешь, и наркотики для тебя становятся важнее всего. Тебе становится все равно: ребенок, пожилой, умирающий человек рядом. Ради дозы ты готов сделать, что угодно. И тебе кажется, что это нормально.

Понимание, что что-то идет не так, складывалось из мелочей: например, я получила от государства квартиру, мне нужно было ее обставить, я спланировала, что куплю, а в итоге все деньги ушли на вещества. Весь круг моего общения состоял из наркоманов, хотя я и думала, что иду к ним, просто чтобы повеселиться. В мыслях постоянно были наркотики. Стирались грани морали – я со всеми гуляла, перед всеми унижалась, могла своровать. Внутри шла борьба: с одной стороны я понимала, что делаю что-то не то, с другой – оправдывала себя. Но когда эта борьба исчезла и я перестала слышать голос совести – это было начало конца.