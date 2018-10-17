UPD: В керченском колледже взорвалась бомба. Есть погибшие
В Керченском политехническом колледже днем 17 октября прогремел взрыв. Как сообщили «Интерфаксу» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России, в учебном заведении привели в действие неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, на место летят следователи из Москвы.
В НАК уточнили, что взрыв в здании колледжа произошел около полудня. Также известно о 10 погибших и 50 раненых, 25 госпитализированы.
На месте работают силы ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория колледжа оцеплена, люди эвакуированы. Очевидцы сообщают о стрельбе, которую слышали в школе до взрыва. В СМИ появилась информация о том, что силовики разыскивают молодого человека 20-25 лет. Как пишет "Фонтанка", очевидцы сообщили, что взрыву предшествовала стрельба в здании.
UPD (15:15): По последним данным, в результате теракта в политехническом колледже Керчи погибли 13 человек и еще около 50 получили ранения. Об этом сообщает Следственный комитет. Большая часть пострадавших — подростки.
UPD (15:50): Погибли по меньшей мере 18 человек, около 50 получили ранения. шесть пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
UPD (16:00): В здании колледжа нашли еще одну бомбу. На месте работают взрывотехники. Как стало известно, 18-летний студент Владислав Росляков пришел с ружьем, устроил стрельбу и взорвал бомбу. Канал Mash опубликовал фотографии Рослякова.
Следственный комитет переквалифицировал дело, возбужденное после событий в керченском колледже, со статьи «теракт» (ст. 205 УК РФ) на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В СКР заявили, что первоначальный осмотр тел погибших в керченском колледже показал, что они скончались от огнестрельных ранений.
UPD (17:15): В результате взрыва погибли 19 человек. Появилась информация, что мать керченского стрелка Галину Рослякову забрали на следственные действия прямо из больницы. Женщина работает санитаркой в онкодиспансере. Она помогала раненым, которых привозили после взрыва и не знала, что трагедия произошла по вине ее сына, Владислава Рослякова.
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