UPD: В керченском колледже взорвалась бомба. Есть погибшие

В Керченском политехническом колледже днем 17 октября прогремел взрыв. Как сообщили «Интерфаксу» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России, в учебном заведении привели в действие неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, на место летят следователи из Москвы.

В НАК уточнили, что взрыв в здании колледжа произошел около полудня. Также известно о 10 погибших и 50 раненых, 25 госпитализированы.

На месте работают силы ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория колледжа оцеплена, люди эвакуированы. Очевидцы сообщают о стрельбе, которую слышали в школе до взрыва. В СМИ появилась информация о том, что силовики разыскивают молодого человека 20-25 лет. Как пишет "Фонтанка", очевидцы сообщили, что взрыву предшествовала стрельба в здании.

UPD (15:15): По последним данным, в результате теракта в политехническом колледже Керчи погибли 13 человек и еще около 50 получили ранения. Об этом сообщает Следственный комитет. Большая часть пострадавших — подростки.