Петербургские спасатели два дня вызволяли из вентиляционной шахты котенка

Волонтеры петербургской службы спасения «Кошкиспас» два дня вызволяли из вентиляционной шахты маленького котенка, который застрял там и не смог выбраться назад к маме. Об этом сообщается в группе службы спасения животных.

Малыш появился на свет около месяца назад. Мама-кошка спрятала его среди труб и вентиляции в проеме между этажами дома. Котенок, судя по всему, попал в вентиляцию когда искал маму.

Его мяуканье услышали через стенку в спортивном зале, расположенном в здании. Сотрудники зала попытались разобрать навесной потолок чтобы спасти животные, но в итоге им пришлось вызвать службу спасения. Два дня волонтеры исследовали помещение, чтобы определить местоположение малыша. В итоге они достали «грязный, дрожащий, напуганный серый комок». Котенка вытерли, согрели, напоили и накормили, а потом посадили в переноску отогреваться и успокаиваться. Позже котенку нашли хозяев.

На этой неделе в Петербурге спасли редкую сову, находящуюся под угрозой исчезновения. С птицей за деньги фотографировались на Дворцовой площади. Ранее сотрудник петербургского МЧС нашел в лесу раненую сову, которую оглушила машина, и выходил ее у себя в квартире.