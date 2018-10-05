Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира-2018

В 2018 году Нобелевскую премию мира вручили иракской правозащитнице Наде Мурад и хирургу-гинекологу из Конго Денису Муквеге. Трансляция объявления победителей велась на ютьюб-канале Нобелевского комитета.

Премии присудили за «их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».

Конголезский хирург Муквеге был претендентом на премию в течение 10 лет. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил жизнь помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований, принятых среди повстанцев во время гражданской войны в Конго 2004–2008 годов. Он неоднократно осуждал безнаказанность за случаи массовых изнасилований и критиковал правительство Конго и другие страны за отсутствие инициативы в прекращении этих жестоких преступлений. За годы своей работы он прооперировал несколько тысяч женщин и стал одним из символом борьбы с прекращением насилия во время войн.

Представительница курдов-езидов 25-летняя Надя Мурад Баси Тага, была захвачена в рабство боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2014 году, была назначена послом доброй воли ООН в 2016 году.

Накануне стало известно, кто получил Нобелевскую премию по химии. Победителями стали Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за работу с ферментами, пептидами и антителами.

Нобелевскую премию по физике в этом году получили Артур Эшкин за изобретение оптических пинцетов и их применение в биологических системах, а также Жерар Муру и Донна Стрикланд — за изобретение метода генерации ультракоротких высокоинтенсивных оптических импульсов. При этом Донна Стрикланд стала третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике.

1 октября Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по физиологии и медицине в 2018 году. Ими стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хендзе. Ученые получили премию за разработки в области имуннотерапии рака — открытие контрольных точек иммунного ответа, которые останавливают развитие иммунной реакции на опухоль. В Нобелевском комитете отметили, что их открытия совершили настоящую революцию в лечении онкологических заболеваний.