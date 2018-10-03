Ксения Собчак считает себя «прямой причиной» отставки Полтавченко
Телеведущая и политик Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале о том, что увольнение губернатора Петербурга Георгия Полтавченко связано с тем, что телеведущая планирует баллотироваться на пост главы города.
Напомним, 3 октября президент Владимир Путин уволил Полтавченко и предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Полпред Александр Беглов станет врио главы города.
Ксения Собчак
Сегодня с утра телеграмм-каналы сообщают о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Пишут даже, что он может уйти в отставку уже сегодня.
Обратите внимание, что это происходит спустя всего неделю после моего заявления о готовности баллотироваться на пост губернатора моего родного города! То есть я – прямая причина отставки Полтавченко! Очень хорошо, я рада!!! Можно считать, что моя задача выполнена и город освободится от непопулярного руководителя, который откровенно «запустил» город. Я ведь ещё во время своей президентской кампании требовала отставки Полтавченко.
Теперь, когда он уходит, следующая задача – объединить усилия всех демократических сил города и выставить на выборы сильного кандидата, которому будет не наплевать на петербуржцев и на город и который сможет победить. И который будет решать накопившиеся проблемы: транспортный коллапс, устаревшая коммунальная инфраструктура, проблемы с реставрацией исторического центра... Я надеюсь, что прекратится ползучее оцерковление светского города, что небесная линия Санкт-Петербурга больше никогда не будет нарушаться, а мост Кадырова с позором уйдет из городской топонимики.
Полтавченко – давай, в отставку!
Ранее Собчак не исключила возможности участия в выборах губернатора Петербурга. Телеведущая, которая также является членом федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) заявила, что ее участие будет зависеть от партийных договоренностей, пишет «Коммерсант».
Напомним, 23 августа Ксения Собчак приехала в Петербург на встречу с активистами, журналистами и сторонниками «Партии Перемен». Телеведущая и политик представила проект «Объединенные демократы», в рамках которого предложила всем демократическим активистам поддержку в участии в сентябрьских выборах 2019 года. Помимо этого ей задали вопрос о второй беременности, слухи о которой в последнее время просочились в СМИ.
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