Ксения Собчак считает себя «прямой причиной» отставки Полтавченко

Ксения Собчак

Сегодня с утра телеграмм-каналы сообщают о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Пишут даже, что он может уйти в отставку уже сегодня.

Обратите внимание, что это происходит спустя всего неделю после моего заявления о готовности баллотироваться на пост губернатора моего родного города! То есть я – прямая причина отставки Полтавченко! Очень хорошо, я рада!!! Можно считать, что моя задача выполнена и город освободится от непопулярного руководителя, который откровенно «запустил» город. Я ведь ещё во время своей президентской кампании требовала отставки Полтавченко.

Теперь, когда он уходит, следующая задача – объединить усилия всех демократических сил города и выставить на выборы сильного кандидата, которому будет не наплевать на петербуржцев и на город и который сможет победить. И который будет решать накопившиеся проблемы: транспортный коллапс, устаревшая коммунальная инфраструктура, проблемы с реставрацией исторического центра... Я надеюсь, что прекратится ползучее оцерковление светского города, что небесная линия Санкт-Петербурга больше никогда не будет нарушаться, а мост Кадырова с позором уйдет из городской топонимики.

Полтавченко – давай, в отставку!