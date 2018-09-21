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Минтруд разрешит женщинам водить большегрузы и работать машинистками метро

Министерство труда скорректирует список из 456 профессий, запрещенных для женщин, сообщает ТАСС

Приказ об этом в ближайшее время подпишет Максим Топилин. По большей части это связано с автоматизацией производства и улучшением условий труда. 

Так, россиянки смогут работать в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Кроме того, из списка исключат профессии водителя большегрузных автомобилей и машиниста специальной техники.

По статистике Министерства труда, «показатель гендерного разрыва» по трудоустройству сократился с 36,8 % в 2001 году до 28,3 % в 2017 году.


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