Минтруд разрешит женщинам водить большегрузы и работать машинистками метро

Министерство труда скорректирует список из 456 профессий, запрещенных для женщин, сообщает ТАСС.

Приказ об этом в ближайшее время подпишет Максим Топилин. По большей части это связано с автоматизацией производства и улучшением условий труда.

Так, россиянки смогут работать в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Кроме того, из списка исключат профессии водителя большегрузных автомобилей и машиниста специальной техники.

По статистике Министерства труда, «показатель гендерного разрыва» по трудоустройству сократился с 36,8 % в 2001 году до 28,3 % в 2017 году.