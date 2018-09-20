СМИ: В Пулково не могли приземлиться рейсы из Москвы и Европы — в Петербург приехал Путин

В Петербурге вечером 20 сентября наблюдались сбои в авиасообщении. «Фонтанка» пишет, что в аэропорту Пулково разворачивали самолеты перед посадкой.



По данным сайта flightradar, в воздухе наматывали круги борты, летевшие из Ниццы, Москвы и Барселоны. Как пишет издание, примерно в это же время внезапно перекрывали движение транспорта. «Более 40 минут были перекрыты выезды на кольцевую в районе Юго-Запада», – сообщают очевидцы.

Так, на Петроградской стороне перекрывали Каменноостровский проспект и Кронверкскую набережную, из-за чего весь район встал в пробках. Сервис «Яндекс.Пробки» также зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 2,7 километра на Смольной и Воскресенской набережных от улицы Смольного до проспекта Чернышевского. Известно, что 20 сентября президент Владимир Путин прилетел в Петербург на Евразийский женский форум, который прошел в Таврическом дворце.