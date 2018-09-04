Фанни Ардан приедет в Петербург на премьеру картины «Мария до Каллас»
Французская актриса Фанни Ардан представит на кинофестивале «Послание к человеку» в Петербурге документальный фильм Тома Вольфа «Мария до Каллас». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы.
Премьерный показ пройдет в кинотеатре «Великан парк» 20 сентября в 19:30. «Мария до Каллас» — картина, в которой зрители впервые услышат историю жизни одной из величайших оперных певиц XX века из первых уст: дива расскажет о себе посредством своих писем и редких интервью, которые публикуют впервые.
Режиссер Том Вольф три года путешествовал по миру в поисках редких архивов, частных видеозаписей, неизвестных фотографий, неофициальных съемок выступлений, сделанных поклонниками певицы, ее личных писем и забытых интервью. К слову, Ардан уже играла оперную певицу в фильме Франко Дзеффирелли «Каллас навсегда».
На закрытии «Послание к человеку» 21 сентября актриса вручит высшие награды кинофестиваля и поздравит победителей.
Ранее стало известно, что на кинофестиваль в Петербург приедет лауреат премии «Оскар», итальянский режиссер Паоло Соррентино, который впервые в России представит фильм Loro о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.
Помимо этого во время киносмотра в Петербурге впервые покажут картину «День победы» Сергея Лозницы о праздновании 9 мая в берлинском Трептов-парке, участие в котором приняли в том числе байкеры «Ночные волки». Помимо конкурсных показов, зрителей ждут 9 специальных программ, две из них — ретроспективы, 13 спецпоказов, выставка, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, обсуждения и конференции.
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