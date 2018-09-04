Фанни Ардан приедет в Петербург на премьеру картины «Мария до Каллас»

Французская актриса Фанни Ардан представит на кинофестивале «Послание к человеку» в Петербурге документальный фильм Тома Вольфа «Мария до Каллас». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы.

Премьерный показ пройдет в кинотеатре «Великан парк» 20 сентября в 19:30. «Мария до Каллас» — картина, в которой зрители впервые услышат историю жизни одной из величайших оперных певиц XX века из первых уст: дива расскажет о себе посредством своих писем и редких интервью, которые публикуют впервые.

Режиссер Том Вольф три года путешествовал по миру в поисках редких архивов, частных видеозаписей, неизвестных фотографий, неофициальных съемок выступлений, сделанных поклонниками певицы, ее личных писем и забытых интервью. К слову, Ардан уже играла оперную певицу в фильме Франко Дзеффирелли «Каллас навсегда».