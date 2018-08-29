Сбербанк начал доставлять карты по Петербургу с помощью курьеров

Сбербанк запустил услугу курьерской доставки свежевыпущенных карт, сообщает РБК. Услуга пока работает только в Петербурге, Москве и Воронеже.

Доставка до дверей квартиры обойдется в 600 рублей. Сумму спишут с карты. На данный момент оформить услугу можно только через колл-центр и лишь в том случае, если карта была перевыпущена досрочно. В общей сложности доставка займет три-четыре дня.

Ранее в Сбербанке рассказали о размерах повышенных ставок в обновленном сервисе «Спасибо», который заработал 1 июля.