МВД разрабатывает водительские права с микрочипом

МВД России разрабатывает водительские удостоверения и свидетельства о регистрации машины, куда будет встроен микрочип. Надписи в документах продублируют на английском и французском языках, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Ведомство уже разработало соответствующий приказ «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации».

Вместе с микрочипом у новых водительских прав появятся дополнительные степени защиты. Выдавать такие документы будут те отделения Госавтоинспекции, в которых есть необходимые технические возможности.

Внедрение новых водительских прав не приведет к признанию недействительными ранее выданные документы.

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