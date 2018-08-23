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МВД разрабатывает водительские права с микрочипом

МВД России разрабатывает водительские удостоверения и свидетельства о регистрации машины, куда будет встроен микрочип. Надписи в документах продублируют на английском и французском языках, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. 

Ведомство уже разработало соответствующий приказ «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации».

Вместе с микрочипом у новых водительских прав появятся дополнительные степени защиты. Выдавать такие документы будут те отделения Госавтоинспекции, в которых есть необходимые технические возможности. 

Внедрение новых водительских прав не приведет  к признанию недействительными ранее выданные  документы.

 

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