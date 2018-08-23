МВД разрабатывает водительские права с микрочипом
МВД России разрабатывает водительские удостоверения и свидетельства о регистрации машины, куда будет встроен микрочип. Надписи в документах продублируют на английском и французском языках, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Ведомство уже разработало соответствующий приказ «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации».
Вместе с микрочипом у новых водительских прав появятся дополнительные степени защиты. Выдавать такие документы будут те отделения Госавтоинспекции, в которых есть необходимые технические возможности.
Внедрение новых водительских прав не приведет к признанию недействительными ранее выданные документы.
Читайте также: Apple заменит паспорта и водительские права на iPhone.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.