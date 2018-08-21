В Кемерове закончили снос «Зимней вишни»

На месте торгового центра планируют разбить сквер памяти жертв пожара. Одним из элементов сквера станет мемориальный арт-объект — металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В нем погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Здесь мы собрали все, что известно о пожаре.