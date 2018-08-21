В Кемерове закончили снос «Зимней вишни»
В Кемерове закончили сносить торговый центр «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 60 человек. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.
«На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель», — рассказали агентству.
В Кемерове снесли здание «Зимней вишни»: на месте торгово-развлекательного центра остался только забор, а за ним - горы строительного мусора. Его планируют убрать до субботы 25 августа: именно в этот день должно открыться движение по участку проспекта Ленина от остановки «Швейная фабрика» до улицы 50 лет Октября. Отметим, что снос торгово-развлекательного центра начался 15 июля, после того, как следствие исключило его из списка вещдоков. К 1 сентября в сквере близ бывшего торгового центра установят памятный камень, а в следующем году – на освободившейся площадке будет разбит сквер. Напомним, здание было решено снести после страшного пожара, случившегося в воскресенье, 25 марта 2018 года. Пламя вспыхнуло в разгар выходного дня, на четвертом этаже, где располагались детский центр и кинотеатр, а пожарные выходы оказались заблокированы. В результате 21 взрослый и 39 детей погибли в огненной ловушке. #зимняявишня #тцзимняявишня #пожарвзимнейвишне #сносзимнейвишни #пожарвкемерово #пожар25032018 #250318 #250318кемерово
На месте торгового центра планируют разбить сквер памяти жертв пожара. Одним из элементов сквера станет мемориальный арт-объект — металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В нем погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Здесь мы собрали все, что известно о пожаре.
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