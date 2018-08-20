Операторы связи рассказали, когда отменят роуминг в России

Операторы «большой четверки» отменят внутрисетевой роуминг к началу сентября, передает ТАСС. Первым будет «Билайн», который откажется от роуминга уже 20 августа.

МТС завершит все процедуры к 30 августа, а Tele2 — к 31 августа. С 1 сентября к ним присоединится «Мегафон».

Компании уточняют, что в большинстве их тарифов уже нет наценок на поездки по регионам России.

Напомним, еще в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от крупнейших российских сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг. Однако позднее ведомство согласилось с позицией компаний, которые утверждали, что не успеют изменить тарификацию в 2017 году, в результате чего дедлайн отмены роуминга был передвинут на 31 августа 2018 года.

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