Эксперимент: как я неделю питалась выброшенной едой

2 день

Самое приятное за этот день: хлеб и маффины с шоколадом, которые нам отдали в «Коржове». Буханок было так много, что я раздавала их коллегам и соседям.

На помойке же ждало разочарование: прождав полтора часа, мы ушли ни с чем. Но зато продолжили знакомиться с местным сообществом. Помимо творческой интеллигенции за продуктами сюда ходят действительно нуждающиеся: Наташа работает дворником, и зарплату ей не платят уже второй месяц.

Добывать еду из мусора оказалось целым квестом: нужно вычислить время, в которое магазин обычно выносит пакеты, брать с собой перчатки и лестницу, при этом нужно быть готовым долго прождать без толка.

Чтобы вечер не прошел зря, мы решили походить по небольшим ларькам и поспрашивать, нет ли у них продуктов, от которых они планируют избавиться. Продавцы реагировали агрессивно: отвечали отказом, игнорировали вопросы, прятали взгляды. Я уверена, что выбрасывают абсолютно все магазины, но говорить об этом стыдно — все понимают, что это плохо и для имиджа, и для общества в целом.

3 день

Нас ждало вознаграждение за вчерашние скитания. Моя родственница надолго уезжала за границу и ей нужно было куда-то деть оставшиеся продукты, поэтому я ушла от нее с большими пакетами, в которых было сливочное и растительное масло, мороженое, шоколадные конфеты, крабовые палочки, семга, пирожные, остатки пирогов. Так мы открыли еще один источник выбрасывания: люди, которые переезжают или отправляются в путешествия. Так что в следующий раз перед поездкой я устрою прощальный ужин для друзей — чтобы доесть или раздать остатки. С помойкой снова не повезло: позвонила Ирина и сказала, что еду привезли в 18 и уже всю разобрали.

4 день

Я поехала на дачу к подруге за город. Если на работе у всех всегда свой обед, то в гостях объяснять про эксперимент и отказываться от угощений было сложно. Плюс я уезжала на весь день и надо было взять с собой много еды. Уже на месте нашла еще один интересный выход: в семье есть годовалая девочка, которая ела совсем чуть-чуть и теряла интерес к блюдам, а остатки отдали мне. Кто-то из взрослых не справился с куском «Наполеона», так что был у меня и десерт. Еще я собрала свежих ягод: смородину, крыжовник, малину.

Под конец дня про меня все шутили: не хочешь что-то доедать, отдай Асе, она будет рада. Здесь я впервые вышла за пределы своей тусовки: если соседи и коллеги понимали суть челленджа и с интересом расспрашивали меня, то тут были знакомые, которые мало знали про активизм и по-доброму, но скептически относились к такого рода экспериментам. Вечером меня ждал вкусный ужин из курицы и макарон: соседи наготовили себе слишком много и не смогли все доесть.