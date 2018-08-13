«Пока я спала, Ахматова написала за меня сочинение» – приемная внучка поэта Анна Каминская о семье

Расскажите про вашу маму, Ирину Николаевну Пунину.

Ей досталось испытаний в жизни еще до ее рождения — когда в 1921 году в первый раз арестовали Николая Николаевича, Анна Евгеньевна была беременна мамой. Бабушка сразу же поехала в Москву и отхлопотала Николая Николаевича. В 1934 году убили Кирова, и в связи с этим начались притеснения «чуждых элементов»: арестовали тогда и сына Ахматовой Льва Николаевича Гумилева, и ее мужа Николая Николаевича Пунина. Анна Андреевна поехала в Москву и тоже отхлопотала его, повторив подвиг бабушки, — но это всем известная история. Мама говорила, что сразу сделалась взрослой тогда, хотя ей было всего четырнадцать лет. Первые месяцы блокады она оставалась в Ленинграде и работала медбратом на скорой помощи — мама приложила героические усилия, чтобы спасти и меня, и Николая Николаевича в эти страшные морозные месяцы. Потом нас всех вывезли в Узбекистан, и она поступила на факультет истории искусства в Академию художеств, также эвакуированную в Самарканд. Во время войны без вести пропал ее первый муж, мой отец Генрих Каминский — только в 1990 году стало известно, что его арестовали в сентябре 1941 года, и два года спустя он умер в Тайшетлаге от истощения. В 1949 году она тяжело переживала третий арест Николая Николаевича, который через четыре года погиб в заключении. Мне было десять лет, а нового мужа мамы, еврея Романа Альбертовича Рубинштейна не брали на работу в период так называемой «борьбы с космополитами». Причем Анна Андреевна в это время уже тоже была на ней — после разгромного постановления ЦК 1946 года у Ахматовой не было никаких заработков. Мама отучилась в аспирантуре, преподавала историю искусств в Таврическом училище, затем в ЛИСИ, и наконец в родной для нее Академии художеств. Свою первую диссертацию она посвятила Сурикову, но ей не дали защититься, когда Николай Николаевич был отправлен в лагерь, и потом она защищала вторую диссертацию о передвижниках, уже в 1972 году. Маме, конечно, нелегко было с ее фамилией — в те годы не приветствовалось создание династий.

Как получилось, что вы решили продолжать путь мамы и дедушки и стать искусствоведом?

Мама очень этого не хотела — именно из-за того, что не желала для меня такой же тяжелой профессиональной жизни, которая была у нее как у дочери Пунина. Но я окончила школу в конце 1950-х, стала историком искусств, тридцать лет проработала в Эрмитаже, потом мы открывали его филиал, Меншиковский дворец — вся экспозиция там сделана моими руками. А затем ушла преподавать в Училище Штиглица. Сыновья тоже работают в Эрмитаже. Николай — историк, хранитель живописи Нидерландов XV–XVI веков, а старший Петр — архитектор и археолог. В Эрмитаже есть археологическая группа, сейчас она работает в Полоцке. Подрастает внучка, которая собирается в Академию художеств. Мы ее отговариваем. Пока без результата. Недавно Варя работала волонтером в Эрмитаже, а на следующий год уже оканчивает школу и, видимо, будет поступать на факультет истории искусства. Может стать пятым поколением в династии искусствоведов.