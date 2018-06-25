Средний размер пенсии в 2019 году вырастет в среднем на одну тысячу рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По словам чиновника, к концу этого года средняя месячная пенсия в России составит 14 414 рублей. Соответственно в 2019 году она вырастет до 15,4 тысяч.

Топилин добавил, что увеличить добавки к пенсиям будет невозможно без повышения пенсионного возраста.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.

В свою очередь лидер «Ленинграда» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров написал на эту тему целое стихотворение. Пенсионный возраст он сравнил с морковкой «перед осликом, что кружит у колодца».