Законопроект о повышении НДС внесен в Госдуму

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, сообщила пресс-служба правительства. Новая ставка НДС начнет действовать с 1 января 2019 года. По подсчетам Минфина, это принесет в бюджет более 600 млрд рублей в год. Деньги будут направлены на реализацию майского указа Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Предлагается также внести изменения в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «Об основах обязательного социального страхования», установив тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

Повысить базовую ставку НДС до 20% предложил Дмитрий Медведев на заседании правительства 14 июня. При этом он отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко позже заверила, что повышение налога не будет чувствительно для малообеспеченных слоев населения.

По материалам «ДП»